Matrix 4 con le sorelle Wachowski/ Michael B. Jordan sarà il protagonista

Il ritorno di Matrix si fa sempre più vicino. Cominciano a circolare le prime indiscrezioni sul quarto capitolo della saga di film di fantascienza con protagonista Keanu Reeves, che vedrebbe arrivare nelle squadra Lilly e Lana, le sorelle Wachowski nella cabina di regia e Michael B. Jordan nel cast di attori. Al momento si tratta solo di voci di corridoio, anche se a fare il nome delle sorelle Wachowski è stato il regista Chad Stahelski parlando di un possibile progetto cinematografico da parte della Warner Bros. Il regista, durante la presentazione di John Wick Chapter 3: Parabellum ha rivelato: “Sono molto felice che le Wachowski non stiano semplicemente facendo una Matrix, ma stiano ampliando ciò che tutti noi abbiamo amato. E se è vicino al livello di quello che hanno già fatto, non ci vorrebbe più di una telefonata per andare da loro: ‘Ehi, vogliamo che tu faccia da stuntman’, e probabilmente andrei a farmi colpire da un auto.”

Matrix 4 con le sorelle Wachowski?

Naturalmente si tratta solo di un’indiscrezione quella trapelata dal regista di John Wick Chapter 3: Parabellum sul possibile quarto capitolo del film di fantascienza diventato un vero e proprio cult per milioni di persone nel mondo. Le parole di Chad Stahelski sulla possibile partecipazione alla regia delle sorelle Wachowski sono state poco dopo smentite, anche se la possibilità di un reboot o di un sequel di Matrix sembrerebbe davvero in cantiere. Le riprese del nuovo film dovrebbero iniziare non prima del 2020 nella città di Chicago e al momento come titolo del film è stato scelto “Poject Ice Cream”. A produrre la pellicola la Outlier Society Productions di Michael B. Jordan e Warner Bros, a conferma quindi della possibile partecipazione dell’attore americano.

Keanu Reeves: “Non direi di no a tutto questo”

Vero o no, la notizia di un ritorno di Matrix 4 non ha colto di sorpresa Keanu Reeves che si confermerebbe uno dei protagonisti indiscussi della saga cinematografica. L’attore e regista canadese ha commentato la notizia così: “Sarebbe un regalo”. “Non direi di no a tutto questo”. Non resta che attendere ulteriori dettagli per capire se le sorelle Wachowski saranno coinvolte o meno nel progetto e per conoscere la data ufficiale di partenza delle riprese di quello che si preannuncia uno dei film più attesi di sempre.



