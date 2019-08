Matrix 4/ Ufficiale nuovo capitolo con Keanu Reeves, Carrie Ann-Moss e Lana Wachowski

Matrix 4 si farà: l’annuncio ufficiale è arrivato a sorpresa nelle scorse ore ed è festa per tutti i fan della famosissima saga fantascientifica. A distanza di venti anni dall’uscita in sala del primo capitolo, Keanu Reeves tornerà a vestire i panni di Neo: dietro la macchina da presa ci sarà Lana Wachowski – accompagnata dalla sorella Lilly nei precedenti tre film – e far parte del cast anche Carrie Ann-Moss nel ruolo di Trinity. Non sono state rivelate molte informazioni sulla quarta pellicola del filone Matrix, sappiamo solo che la sceneggiatura sarà firmata dalla stessa Wachowski insieme a Aleksandar Hemon e David Mitchell. Non è chiaro, inoltre, se Lilly Wachowski farà parte del progetto: la regista aveva deciso di prendersi una pausa dopo la seconda stagione della serie televisiva di Sense 8. Da valutare, infine, se ci sarà o meno il personaggio di Morpheus, interpretato da Lawrence Fishburne.

MATRIX 4 SI FARA’, E’ UFFICIALE!

Secondo le primissime indiscrezioni raccolte dalla stampa americana, Matrix 4 potrebbe entrare in produzione già all’inizio del 2020, ma saranno necessarie conferme da parte dei produttori (Warner Bros. Pictures e Village Roadshow Pictures) e del cast del nuovo lungometraggio. Toby Emmerich ha spiegato: «Non potremmo essere più felici di rientrare in Matrix con Lana: lei è una visionaria, un’autrice originale e creativa. Siamo entusiasti all’idea che scriva, diriga e produca questo nuovo capitolo dell’universo di The Matrix». Ricordiamo che la trilogia ha raccolto più di 1,6 miliardi di dollari al botteghino, film che hanno ispirato il videogioco Enter the Matrix e il MMO per Pc The Matrix Online. Il primo capitolo della saga ottenne ben quattro premi Oscar e recentemente, nel 2012 per la precisione, è stato scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA