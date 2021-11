Matrix, Italia 1/ Keanu Reeves protagonista di un film diventato cult

Matrix verrà trasmesso oggi, 6 novembre, da Italia 1 a partire dalle ore 14.25. Si tratta di uno dei film di fantascienza più visti al mondo. Solo il titolo fa immediatamente ricordare la storia ed i suoi protagonisti anche a quei pochi che non hanno avuto il piacere di vederlo. Primo film di una Trilogia che ha lasciato il segno nel mondo cinematografico, per la sua trama immensamente visionaria e futuristica, Matrix, titolo originale The Matrix, è uscito nelle sale nel 1999, scritto e diretto dai fratelli Larry e Andy Wachowski; divenuti successivamente, dopo la transizione di entrambi, Lana e Lilly. Il film, nel più assoluto stile cyberpunk, deve il sui nome al termine latino Matrix, matrice generatrice, molto utilizzato in informatica. In questo caso specifico rappresenta una sorta di realtà simulata creata dalle macchine.

Il cast porta nomi importanti come quello di Keanu Reeves, Neo, già interprete di grandi e apprezzati film come Point Break, L’Avvocato del Diavolo, Speed e Johnny Mnemonic; Lawrence Fishburne, interprete di Morpheus, apprezzato in film come Passengers e Batman v Superman, e Carrie Ann Moss, Disturbia, Silent Hill e Chocolat. Matrix è stato un film talmente significativo da essere scelto per la conservazione nel Registro nazionale dei Film della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.

Matrix, la trama del film

Leggiamo la trama di Matrix. Thomas A. Anderson, il protagonista di questo film, vive una doppia vita: di giorno diligente programmatore informatico di software, rispettoso della legge, e di notte attivissimo hacker sotto il nome di Neo. Sorvegliato dagli Agenti Smith e Brown proprio a causa dei tanti crimini informatici commessi, verrà arrestato e poi rilasciato con una cimice nel corpo. Una notte, nel monitor del suo computer, si visualizzeranno delle frasi criptiche mandate da Trinity, altro hacker esperto, seconda del misterioso Morpheus.

Incuriosito Neo si unirà a loro, ed in breve tempo capirà che tutto quello che credeva non è la realtà, e che il mondo che lo circonda è solo finzione. Morpheus gli spiega che fin dalla nascita tutti gli umani hanno vissuto in una visione alternativa, il Matrix, una neuro-simulazione per tenerli calmi; ed immobilizzati e nutriti fin dalla nascita con la carne dei defunti. Trinity e Morpheus appartengono al XXII secolo, in una Terra ormai senza luce ed alla continua lotta fra umani e macchine dall’intelligenza artificiale. Neo, dopo molti colpi di scena e quelle azioni che hanno reso questo film conosciuto in tutto il mondo, capirà la sua vera identità e inizierà a combattere a difesa dell’intera umanità.

Video, il trailer del film Matrix





