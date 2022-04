MATRIX RESURRECTIONS/ Una riflessione sulla trilogia tra spirito e cuore

Quarto capitolo dell’amata serie, Matrix Resurrections traccia un solco. Diretto in “solitaria” da Lana Wachowski, il film vede il ritorno di Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson e Daniel Bernhardt nei loro rispettivi ruoli, mentre tra i nuovi membri del cast figurano Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra e Christina Ricci.

TRAFFICANTE DI VIRUS/ Ilaria Capua, il garantismo è una battaglia di civiltà

SINOSSI MATRIX RESURRECTIONS – Per scoprire se la sua realtà è un costrutto artificiale, Thomas Anderson, alias Neo, dovrà scegliere di seguire ancora una volta il coniglio bianco. Se ha imparato qualcosa è che la scelta, sebbene sia un’illusione, è ancora l’unica via per uscire o entrare in Matrix.

Sono passati venti anni dal primo film della saga e Matrix Resurrections sorprende, tra spirito e cuore. Un film che non ti aspetti, che affronta la sua eredità ma che guarda anche oltre. Non c’è la sensazione di un dèjà vu, ma una forte impronta originale. Sfrutta il linguaggio e l’iconografia della serie per volgere l’attenzione altrove, anche su se stesso, sul ritorno di Neo.

Ivanhoe/ Su Rete 4 il film con Robert ed Elizabeth Taylor

C’è un’analisi interessante sui cambiamenti dell’industria cinematografica in questi venti anni, anche perché Matrix Resurrections sembra più interessato a riflessioni concettuali che all’azione vera e propria. Le trasformazioni sociali occupano un posto importante nell’assetto della pellicola, basti pensare al discorso sul ruolo delle donne, incarnato dal personaggio di Trinity.

Matrix Resurrections è disponibile in DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD e Steelbook 4K Ultra HD per Warner Bros. Home Entertainment

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

Il diritto di contare, storia vera/ Katherine Johnson, prima afroamericana alla Nasa

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA