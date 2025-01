Matteo Amantia Scuderi è sposato? La vita privata del cantante

Questa sera ritroveremo in onda su Rai1 con Ora o mai più Matteo Amantia Scuderi, ex leader dei Sugarfree, gruppo che ha vissuto un periodo di grande splendore e popolarità nei primi anni 2000. In particolare la canzone Cleptomania riscosse un successo davvero incredibile, che rese Matteo Amantia Scuderi una voce riconoscibilissima e molto amata in particolare dai più giovani in quel periodo. Se della storia dei Sugarfree negli anni si sono rincorse informazioni e retroscena anche sulla rottura della band, della vita privata di Matteo Amantia Scuderi non sappiamo invece molto, visto che il cantante ha sempre preferito tenere la vita privata lontana dai riflettori e dai facili gossip, nonostante l’esplosione di popolarità di inizio 2000 che portava l’artista spesso sui giornali.

Non è dato sapersi dunque se nella vita di Matteo Amantia Scuderi ci possa essere una donna, una moglie o una compagna, visto che il cantante è molto riservato sulla questione e non lascia trapelare informazioni a riguardo. Se è vero che è difficile dire se il cantante sia sposato o meno, dai social spunta qualche indizio su una presunta compagna. In alcune foto Instagram, Matteo è insieme a una donna, Ambra, musicista come lui. In uno scatto in particolare, pubblicato da lei sul suo profilo, i due bevono insieme dallo stesso bicchiere. Ma a far insospettire è la didascalia che accompagna la foto: ‘True love’, ovvero ‘Vero amore’. Che sia una dichiarazione vera e propria oppure una semplice dedica da amici di lunga data?

Matteo Amantia Scuderi e il successo con i Sugarfree

Era il 2004 l’anno in cui Cleptomania divenne un vero e proprio tormentone, canzone destinata a diventare leader di quell’anno solare e canticchiata anche negli anni a venire. Matteo Amantia Scuderi ha raccontato in una recente intervista alcuni passaggi della sua carriera, svelando anche qualche retroscena su quella che è diventata la canzone più nota della band Sugarfree, poi sciolta: “Più che un ingrediente sono stati un insieme di ingredienti, una canzone passionale dall’anima dark in un periodo in cui c’era bisogno di questo; il supporto promozionale di una casa discografica come la Warner che investiva tanto” ha svelato in una intervista a Europadomani.

Matteo Amantia Scuderi divenne ancora più popolare quando scrisse la colonna sonora del film di Federico Moccia, Scusa ma ti chiamo amore, con Raoul Bova protagonista.