Matteo Arnaldi, chi è il tennista italiano che sta spopolando agli US Open 2023/ Djokovic è il suo modello…

Chi è Matteo Arnaldi, il giovane campione di tennis italiano

Agli Us Open 2023, un giovane tennista italiano sta conquistando la scena avendo conquistato gli ottavi di finale contro Carlos Alcaraz. La giovane stella del tennis italiano sta lasciando il pubblico statunitense senza parola, ma chi è Matteo Arnaldi? Classe 2001, come tutti i bambini, prima di dedicarsi al tennis e capire di avere talento, ha praticato altri sport. Tuttavia, ha cominciato a giocare quando aveva solo cinque anni insieme al nonno, ma fino ai 12 anni, complice anche la passione del padre per la piscina, si è dedicato ad entrambi gli sport. Il tennis diventa la sua vera priorità quando di anni ne ha 13 cominciando a vincere i suoi primi campionati italiani.

Video/ Virtus Francavilla Picerno (0-1) gol e highlights: decide un gol di Diop (3 settembre 2023)

Per alimentare la passione per il tennis e diventare un campione, ha lasciato la sua città, Sanremo, trasferendosi prima al centro tecnico federale di Tirrenia e poi alla Milano Tennis Academy. Dal 2021, però, ha scelto di ricominciare ad allenarsi a casa ritrovando le sue abitudini, i suoi affetti e ritrovando quella serenità che gli hanno permesso di vivere un 2023 da sogno.

Video/ Monterosi Tuscia Juve Stabia (1-3) gol e highlights: Leone risolve la gara (Serie C, 3 settembre 2023)

Djokovic e Fognini i modelli di Matteo Arnaldi

Come tutti i giovani, anche Matteo Arnaldi è cresciuto provando a seguire quelli che sono stati i suoi modelli. Nel tennis, il suo modello è Djokovic, ma come riporta GQItalia, ha anche un’ammirazione per Federer dal quale vorrebbe rubare la visione di gioco. Accanto ad Arnaldi c’è Fabio Fognini che lo sta aiutando a crescere sportivamente avendolo accolto nella sua agenzia «Back to next».

Fidanzato con Mia, australiana, conduce uno stile di vita sano ed equilibrato. Matteo, infatti, come svelano le persone che lo conoscono, sta molto attento al proprio corpo curandolo attraverso la palestra, l’allenamento e l’alimentazione.

Video/ Ternana Bari (0-0) gol e highlights: gli umbri smuovono la classifica (Serie B)

© RIPRODUZIONE RISERVATA