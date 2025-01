DIRETTA SUPER-G CORTINA: UN GRANDE SPETTACOLO!

Ancora Olimpia delle Tofane per la diretta super-G Cortina, che va in scena alle ore 11:00 di domenica 19 gennaio: sarà solo il quarto appuntamento stagionale con questa specialità (a Sankt Moritz è stata cancellata la seconda prova) e dunque la situazione è ancora tutta in divenire, per di più possiamo dire che l’ultima gara di supergigante, quella andata in scena a Sankt Anton, abbia rappresentato una grande sorpresa perché la vittoria, la prima in Coppa del Mondo, è andata alla 2002 Lauren Macuga, che ha beffato Stephanie Venier dominando un super-G nel quale la nostra Federica Brignone ha sognato la doppietta sulla Karl Schranz ma è giunta terza.

Risultato che aveva permesso alla milanese di tornare in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino, poi però sono tornate le prove tecniche e Camille Rast ha rimesso il naso avanti, mai come quest’anno comunque sembra che la corsa al globo di cristallo sia apertissima e soprattutto le nuove leve possano dire la loro, certamente la Brignone ha un grande vantaggio che è quello di essere competitiva di fatto in tre discipline (ha finalmente vinto anche in discesa), Sofia Goggia può dire lo stesso ma ha già timbrato qualche zero di troppo, come i due dello scorso weekend. Ora aspettiamo la diretta super-G Cortina…

DIRETTA SUPER-G CORTINA: GUT AL COMANDO, MA L’ITALIA…

Ci aspettiamo grandi cose dalla diretta super-G Cortina: la particolarità di questa prova, se guardiamo la classifica di specialità, è il fatto che in testa troviamo Lara Gut che ha anche 45 punti di vantaggio sulla Goggia (non pochi per sole tre gare disputate), ma la rossocrociata non ha ancora vinto in questa stagione. La leadership è dovuta ai due secondi posti nelle prime due prove, a Beaver Creek e Sankt Moritz; in questo modo l’atleta che recentemente ha dominato in supergigante sta riuscendo a mettere il naso davanti alla concorrenza, rappresentata anche da Macuga e Cornelia Huetter (che ha vinto sulla X) e da Federica Brignone.

L’Italia insomma c’è, sappiamo che in super-G qualche buon risultato lo può centrare anche Elena Curtoni e dunque sono ancora le nostre veterane a spingerci alla ricerca del successo. Anche qui comunque possiamo dire che finalmente siamo forse vicini a una rivoluzione anagrafica, finalmente le giovani stanno facendo risultati in maniera anche costante e dunque oggi, nella diretta super-G Cortina, sarà interessante scoprire se la statunitense Macuga sarà in grado di ripetersi, alla fine potrebbe esserci un nome del tutto nuovo a sollevare la coppetta di specialità ma questo naturalmente lo scopriremo soltanto con il passare delle settimane…