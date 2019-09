Matteo Berrettini battuto da Gerasimov/ ATP San Pietroburgo: azzurro fuori ai quarti

Gerasimov batte Berrettini e prosegue il suo cammino nell’ATP 250 di San Pietroburgo. Sono bastati due set al tennista bielorusso per sbrigare la pratica. Entrambi tra l’altro li ha chiusi in 7-6 in quasi due ore. Gerasimov passa in semifinale al termine di una partita giocata molto bene. Ha servito bene e ha resistito nei momenti in cui Berrettini ha provato ad uscire fuori per rientrare in partita e riaprirla. La “smorzata” nel primo tie break e il doppio fallo del secondo hanno fatto la differenza in una partita molto equilibrata. Non è arrivato quel break per Berrettini, nonostante le opportunità costruite. Berrettini ci ha messo il suo, ma ha affrontato un rivale che ha dato tutto per andare avanti. Gerasimov è infatti partito subito in quinta, poi Berrettini ha messo a segno tre dritti consecutivi da paura. La sfida quindi si è fatta subito equilibrata, con qualche sassata da ambo le parti. Come quella di Matteo al servizio e lo smash di Gerasimov. Ma il bielorusso se l’è giocata bene dopo la palla break di Berrettini, portandosi in vantaggio. Il tennista bielorusso non è stato esente da errori, anzi la necessità di spingere forte lo ha portato a commettere qualche sbavatura, ha saputo resistere nei momenti più delicati, quelli in cui Matteo Berrettini ha cercato di attaccare, e ha giocato in maniera magistrale soprattutto sul serve and volley.

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

Berrettini-Gerasimov, venerdì 20 settembre 2019 alle ore 15.00 (approssimativamente, la partita si giocherà come terza dei quarti di finale col programma che prenderà il via alle 12.00 italiane), sarà una sfida valevole per i quarti di finale del torneo ATP 250 di San Pietroburgo. Il tennista romano, dopo lo storico raggiungimento della semifinale degli US Open, si sta distinguendo anche in questa avventura sul cemento in Russia. Arrivato a San Pietroburgo da numero 13 della classifica ATP, negli ottavi di finale Berrettini ha ottenuto una vittoria convincente contro lo spagnolo Carballes Baena, 2-0 con set vinti 6-1, 6-2: un vero “cappotto” che ha confermato come il capitolino sia uno dei tennisti più in forma del momento nel mondo. Il bielorusso Gerasimov è il numero 119 del mondo, a San Pietroburgo è partito dalle qualificazioni ma si è spinto fino ai quarti di finale collezionando uno scalpo importante negli ottavi, quello del francese Mannarino battuto 2-0 (6-3, 6-1) con una prova estremamente convincente, della quale Berrettini dovrà tenere conto per puntare dritto alla semifinale.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL MATCH

Berrettini-Gerasimov, venerdì 20 settembre 2019 valevole per i quarti di finale del torneo ATP 250 di San Pietroburgo, si potrà seguire in diretta in chiaro per tutti gli appassionati sul canale numero 64 del digitale terrestre, ovvero Supertennis.

BERRETTINI GERASIMOV, UN SOLO PRECEDENTE

Berrettini-Gerasimov, venerdì 20 settembre 2019 valevole per i quarti di finale del torneo ATP 250 di San Pietroburgo, è una sfida che vede i due tennisti essersi affrontati solamente una volta in passato. Il 26 novembre 2016 nel Challenger di Andria, giocando in casa in Italia Berrettini ha conquistato la vittoria del torneo battendo il bielorusso nella finalissima 2-0, conquistando 7-6 il primo set al tie-break per poi vincere 6-3 nel secondo. Negli ultimi 7 incontri disputati Berrettini è uscito sconfitto solo dalla semifinale a Flushing Meadows contro Rafa Nadal, poi vincitore del torneo, mentre Gerasimov agli US Open è uscito ai trentaduesimi di finale, cedendo all’argentino Schwartzman, sconfitto a sua volta proprio da Nadal nei quarti di finale della competizione.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere su Berrettini-Gerasimov, venerdì 20 settembre 2019, l’italiano viene considerato nettamente favorito da bookmaker. Vittoria del tennista romano quotata 1.30 sia da Bet365 sia da Snai, mentre Planetwin365 quota 3.45 l’affermazione del bielorusso, con la vittoria di Gerasimov che sale per Bet365 a una quota di 3.50.



© RIPRODUZIONE RISERVATA