Matteo Berrettini, ex fidanzato Melissa Satta, perché è finita?/ “A volte è solo questione di incastri…”

Tra Melissa Satta e Matteo Berrettini è finita da un pezzo, ma il gossip continua a tormentarli

Matteo Berrettini e Melissa Satta si sono lasciati ormai da diverse settimane. Entrambi hanno voltato pagina, eppure i riflettori del gossip continuano a posarsi sulla loro storia d’amore. “Perché è finita?” si domandano i più curiosi, che ancora non si spiegano come Matteo e Melissa possano essere arrivati alla rottura. A fare chiarezza sulla questione, in realtà, era stato lo stesso tennista in una conferenza stampa in cui annunciava, tra le tante cose, la fine della sua relazione con la Satta.

“Io e Melissa non stiamo più insieme. Abbiamo avuto un rapporto bellissimo, intenso, abbiamo una grandissima stima l’uno per l’altra. Non andrò oltre questo perché non mi piace parlare della mia vita privata. Non è successo nulla di particolare. La ringrazio per questo anno vissuto insieme molto intensamente”, aveva spiegato l’ex fidanzato a proposito della storia con Satta.

La gratitudine di Melissa Satta nei confronti del suo ex fidanzato: “Grazie a lui ho conosciuto persone bellissime”

Nonostante il loro amore sia finito, Melissa Satta e il suo ex fidanzato Matteo Berrettini sono rimasti in ottimi rapporti. Poco importa se lui sembra aver già ritrovato l’amore, per la modella conta soltanto che sia felice. Nessun rimpianto, quindi, sulla fine della relazione con il tennista, come riferito in una recente intervista rilasciata sulle pagine di Vanity Fair. “In questo anno ho conosciuto un mondo bellissimo, tostissimo, questi ragazzi hanno pressioni fisiche e mentali incredibile: ammirateli per quello che fanno. Sono felicissima che sia tornato a giocare”, ha detto.

Sul perché è finita, Melissa Satta non si è espressa, limitandosi a manifestare gratitudine e affetto per il tempo trascorso insieme: “Abbiamo viaggiato tanto, grazie a lui ho conosciuto persone bellissime, la sua famiglia è meravigliosa. So che se passo per Roma un caffè lo prendiamo sicuro. Certe volte è semplicemente questione di incastri giusti che non si trovano nel momento giusto”.











