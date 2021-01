MATTEO BOCELLI, FIGLIO ANDREA BOCELLI/ Carriera, vita privata e sue frequentazioni ‘vip’

Matteo Bocelli, figlio di Andrea Bocelli e di Enrica Cenzatti, è riuscito poco tempo fa a emergere dal mare magnum dei cantanti esordienti muovendo i primi passi nel mondo della musica pop, in parte anche al fianco di suo padre, che l’ha sostenuto e incoraggiato in questo percorso. Si può dire dunque che Matteo sia al pari di Andrea un artista di fama mondiale, anche se – evidentemente – ha ancora molta strada da fare. Classe 1995, alto un metro e novanta, Bocelli junior ha inaugurato la sua carriera nello spettacolo come modello, lavorando per alcune firme di prestigio come Guess, al fianco – tra gli altri – della famosissima Jennifer Lopez. Dei tre figli di Bocelli (gli altri due sono Amos e Virginia), ad oggi, lui è l’unico ad aver preso la decisione ‘stabile’ di seguire le orme del papà, tanto è vero che si è formato al conservatorio di Lucca e – giovanissimo – ha ottenuto subito un contratto con una casa discografica importante.

Chi è Matteo Bocelli, figlio di Andrea Bocelli

La prima passione di Matteo Bocelli è proprio il canto: ricordiamo il suo doppio debutto come interprete al Celebrity Fight Night nel 2016 e al David Foster and Friends nel 2017, a seguito del quale si è fatto notare dalla Capital Records – importante etichetta internazionale – con cui ha firmato il suo secondo contratto. Nel 2019 ha esordito ufficialmente anche in Italia, precisamente al Festival di Sanremo, duettando con papà Andrea sulle note di Fall on Me, colonna sonora del film Disney Lo schiaccianoci e i quattro regni. Per quanto riguarda la vita privata, Matteo da tempo si dichiara single, anche se quest’estate è stato fotografato in compagnia di una bellissima ragazza, l’ex Miss Italia Carolina Stramare. Come dichiarato dallo stesso Bocelli, però, Carolina è solo un’amica.

Matteo Bocelli: tra gli amici alcune star internazionali

In effetti, Matteo Bocelli ha numerosi amici vip: Katy Perry, Bella Hadid, Ed Sheeran, Nicole Scherzinger, Céline Dion e Leonardo Di Caprio. Ma soprattutto la già citata J.Lo: Matteo ammette che è stata proprio lei, forse più del suo babbo, a farlo appassionare al genere pop. “Sono sempre stato un grandissimo ammiratore di Jennifer Lopez”, si legge in una sua intervista del 2018 a Recensiamo Musica, “il primissimo album che ho comprato era sicuramente suo, mentre l’ultimo ascoltato su Spotify, fammici pensare… ecco: Oh, Vita! di Jovanotti, un disco che mi ha talmente appassionato al punto da andare a ricercare le sue vecchie canzoni. Spesso ci si focalizza solo su quello che offre il mercato attuale, personalmente trovo bello anche andare a riscoprire il passato di un artista, per capirne il percorso e l’evoluzione avvenuta dagli inizi sino ad oggi”.



