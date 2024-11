Matteo e Amos Bocelli sono i figli di Andrea Bocelli, uno dei tenori italiani più famosi al mondo. Amos, 29 anni, e Matteo, 27 anni nati dalla relazione con la prima moglie Enrica Cenzatti. Matteo e Amos sono i primi figli di Andrea Bocelli e condividono con il papà la grande passione per la musica. Del resto proprio il tenore intervistato ad America Domani ha raccontato come la musica sia da sempre parte integrante della sua famiglia rivelando: “ci sediamo attorno a un pianoforte con la stessa frequenza quotidiana con cui ci sediamo attorno al tavolo della cucina. Sono momenti bellissimi che condividiamo insieme come famiglia, sia in casa che sul palco”.

Con i figli Amos e Matteo, ma anche la figlia Virginia nata dal matrimonio con la compagna Veronica Berti, Andrea Bocelli ha registrato anche l’album natalizio del 2022 A Family Christmas che ha definito come “una bellissima e straordinaria opportunità”.

Matteo e Amos Bocelli, i figli di Andrea Bocelli

Matteo e Amos Bocelli sono legatissimi al padre Andrea Bocelli che li ha fortemente voluti nel suo album natalizio del 2022. “La famiglia per me è sempre stata la cosa più importante della mia vita” – ha detto il tenore – “e per me è anche un’incredibile opportunità di lavorare, di restare, di vivere con i miei figli”. Ma chi sono i figli Amos e Matteo? Amos Bocelli è nato il 22 febbraio 1995 da Andrea e Erica Cenzatti e porta questo nome in onore di Amos Martellacci, un uomo della città natale di Andrea che lo aveva seguito al college “con generosità e determinazione. Pur confessando di avere una mente più scientifica, Amos ha collaborato con il padre e si è laureato in pianoforte presso l’Istituto di studi musicali Luigi Boccherini. Non solo, ha conseguito anche una laurea triennale e una magistrale in ingegneria presso l’Università di Pisa e sta intraprendendo una carriera come ingegnere aerospaziale.

Poi c’è Matteo Bocelli, figlio di Andrea Bocelli, che ha deciso di seguire le orme del padre diventando un cantante. Nel 2018 ha collaborato con il papà nel singolo “Fall on Me” e successivamente nel disco di Natale del 2022. “Siamo super felici di essere in tutto il mondo” ha detto Matteo. Poco dopo il figlio d’arte ha debuttato con il suo primo disco omonimo con una collaborazione con Ed Sheeran. “Mi ha mandato alcune canzoni, ma quella che ho amato davvero, davvero, davvero tanto è stata ‘Chasing Stars'”, ha confessato il cantante a PEOPLE.

