MATTEO BOCELLI, FIGLIO ANDREA BOCELLI/ Raccoglierà l’eredità musicale del padre?

Tutto in famiglia, per Andrea Bocelli, che sul palco di Ali di libertà porta il figlio Matteo Bocelli. Il tenore duetterà con lui e con Mika, dando prova ancora una volta di una grande versatilità. Non è la prima volta, infatti, che Bocelli si presta a esibizioni di questo tipo, dalle note decisamente più “pop” e “young” rispetto a quelle a cui ci ha abituati. Oltre ad Carla Fracci, Larisa Martinez e Gianfranco Montresor, infatti, ci saranno ospiti molto più familiari al grande pubblico e familiari a Bocelli in persona. Matteo lo è di sicuro, e di certo lo diventerà anche nei confronti dei telespettatori. È già la seconda volta, quest’anno, che appare su un palco importante al fianco di suo padre. Nel febbraio scorso furono entrambi ospiti di Sanremo, e là deliziarono tutti con un’esibizione che sapeva di “casa”.

Chi è Matteo Bocelli

Matteo Bocelli è il figlio di Andrea Bocelli e di Enrica Cenzatti. Secondogenito dopo Amos, Matteo è nato nel 1997 e ha anche una sorellastra, Virginia, nata nel 2012. Matteo è iscritto al conservatorio Luigi Boccherini di Lucca e, come il padre, è un grande appassionato di musica. La prima collaborazione con lui è nata in occasione del disco Sì. In seguito hanno duettato al Madison Square Garden di New York, al Late Show di Stephen Colbert e per la radio della Bbc. Oltre a stimarlo e rispettarlo come genitore, Matteo è anche un grande fan di papà Andrea. Non ne fa mistero: vorrebbe addirittura seguire le sue orme. Di sicuro, però, non si sente pressato, perché suo padre lo lascia piuttosto libero. Anche se è stato lui a spronarlo a prendere lezioni di piano, quando aveva solo quattro anni. Matteo ritene inoltre che essere figlio d’arte lo abbia facilitato. È inutile negarlo: non fosse per il legame di sangue, sarebbe stato praticamente impossibile arrivare a cantare con una star del genere.

Matteo Bocelli: il rapporto con papà Andrea

Matteo Bocelli e Andrea Bocelli hanno un rapporto piuttosto rilassato. Certo, è inevitabile essere un po’ in soggezione davanti a un maestro della lirica, ma è altrettanto inevitabile sentirsi a proprio agio di fronte a un padre. Inizialmente, Matteo non cantava mai quando Andrea era presente. Adesso, invece, i due si esibiscono insieme abitualmente. Il video del loro primo singolo, Fall On Me, ha quasi 37 milioni di visualizzazioni su Youtube. La canzone fa parte della colonna sonora del film Disney Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni, ed è il primo inedito di Bocelli dopo 14 anni. A novembre, il singolo si è piazzato in cima nella nella classifica dei dischi più popolari secondo Billboard, celebre rivista musicale americana.



