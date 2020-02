Matteo, chi è il corteggiatore di Sara Amira/ Uomini e Donne, Tina pazzo di lui

Matteo è uno dei corteggiatori di Sara Amira che, con un solo gesto, ha spiazzato piacevolmente la tronista e conquistato i consensi di tutti gli opinionisti di Uomini e Donne. Se Giuseppe Nastasi non ha fatto un gesto in occasione del compleanno di Sara dando vita ad un’accesa discussione con la tronista, Matteo con un gesto sempplice, ma fatto con il cuore, ha guadagnato mille punti sui suoi rivali. Dopo aver saputo del compleanno della tronista, non essendo stato scelto per l’esterna, Matteo ha trovato il modo per far arrivare alla tronista il suo messaggio. Matteo, dopo essere partito da Reggio Emilia, ha fatto recapitare a Sara un mazzo di fiori che la tronista ha ricevuto restandone piacevolmente sorpresa. Maria De Filippi, prima di mostrare il momento, ha sottolineato che Matteo ha fatto tutto da solo, di tasca sua, non chiedendo assolutamente niente alla redazione.

MATTEO, CORTEGGIATORE DI SARA AMIRA: TINA CIPOLLARI PAZZA DI LUI

Dopo aver ricevuto l’omaggio floreale per il suo compleanno, Sara ha incontrato Matteo in casona. Durante l’esterna, la tronista ha ammesso che non si aspettava un gesto simile da lui soprattutto perchè non l’aveva più portato in esterna. Nel corso della nuova puntata el trono classico di Uomini e Donne, Sara ha ammesso di non aver capito effettivamente l’interesse che Matteo nutre nei suoi confronti e di averlo rivalutato dopo l’importante gesto fatto con cui ha strappato gli applausi di Jack Vanore che, da una parte elogia Matteo e dall’altra attacca Giuseppe e, soprattutto, conquista Tina Cipollari che si sbilancia: “bravo Giuseppe”. Anche Daniele Dal Moro si complimenta con il corteggiatore, convinto che in un percorso come quello di Uomini e Donne, siano i dettagli a fare la differenza e il gesto di Matteo potrebbe, a lungo andare, far vacillare le certezze della tronista.

