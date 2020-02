Uomini e donne/ Anticipazioni oggi, 10 febbraio: Carlo e Daniele.. (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI, 10 FEBBRAIO, TRONO CLASSICO

Carlo e Daniele allo scontro per Ginevra, questo sarà uno dei momenti clou della nuova puntata del trono classico di Uomini e donne che andrà in onda oggi, salvo cambiamenti. Cosa succederà e cosa vedremo? Dopo tante discussioni del trono over tra dame e cavalieri sembra proprio che anche i giovani si daranno da fare proprio a cominciare da Carlo e Daniele. Il primo è uscito con Ginevra e lo stesso ha fatto Daniele che, però, a differenza del suo collega, non ha intenzione di finire in un triangolo amoroso che terrà banco durante il trono classico e così costringerà la giovane a scegliere presto con chi uscire non perché vuole avere la supremazia assoluta sulla questione ma perché non ama le donne che non sono decise nella vita e quindi non la vuole sicuramente al suo fianco. Come andrà a finire la diatriba?

SARA VS TUTTI A UOMINI E DONNE?

Alla fine Uomini e donne dovrebbe tornare in onda ripartendo proprio dai giovani ma non solo dalla lite tra Carlo Pietropoli e Daniele Dal Moro per Ginevra ma anche per la bella Sara che oggi tornerà al centro dello studio proprio perché la registrazione era arrivata a pochi giorni dal suo compleanno. Tutti si sono interessati a lei con messaggi via social o regalini ma non Giuseppe con il quale lei è infuriata. Sonny e Gaetano le hanno fatto avere la loro vicinanza ma non Giuseppe che si è limitato a chiedere qualcosa alla redazione ma senza molto successo e questo darà il via ad un’accesa discussione alla fine della quale la tronista decide comunque di tenerlo e non eliminarlo. Cos’altro vedremo?

