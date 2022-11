Matteo Diamante difende George Ciupilan deriso al GF Vip/ “In una gabbia di squali…”

Mateo Diamante contro i concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 per George Ciupilan

Matteo Diamante, ex fidanzato di Nikita Pelizon e amico di George Ciupilan, con un post pubblicato tra le storie del proprio profilo Instagram, difende George e punta il dito contro gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2022. Matteo, in particolare, ha scelto di esprimere la propria opinione schierandosi apertamente con George dopo aver ricevuto una segnalazione da parte dei propri followers che gli hanno inviato la conversazione che Antonino Spinalbese, Edoardo Tavassi e Luca Salatino hanno avuto e con cui hanno criticato l’atteggiamento di George.

“Non riesco a far finta di niente. Conosco George meglio di chiunque altro (esclusa la famiglia) e anche se lui mi ha descritto come conoscente (poi capirò il perché) proverò ad aiutarlo come ho sempre fatto. Bisogna, però, che apra gli occhi” – scrive Matteo. “Quando era in difficoltà e aveva bisogno della mia spalla ci sono sempre stato e ci sarò sempre”, aggiunge Diamante che poi punta il dito contro i vipponi che stanno criticando George.

Matteo Diamante esorta George Ciupilan a non fidarsi delle persone con cui sta convivendo all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2022. “I finti amici gli sono stati vicini solo quando ha avuto delle clip”, accusa Matteo. “L’ho visto molto giù. L’altro giorno si sono dimenticati persino di fargli da mangiare”, aggiunge lanciando, poi, un’accusa ben precisa.

“In quest’edizione del GF se non crei dinamiche false, se non sei cattivo, se non stringi false amicizie, se non ti baci o ti innamori ogni 5 minuti di qualcuno o se non piangi ogni giorno per i tuoi cari che manco fossero in guerra, vieni considerato comodino. George è semplicemente il più educato e rispettoso. Vediamo che si può fare”, ha concluso.

