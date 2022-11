George Ciupilan deriso da Antonino, Luca e Edoardo Tavassi/ “E’ un cartonato”, web in rivolta

George Ciupilan preso in giro da alcuni concorrenti del GF Vip: le parole di Antonino Spinalbese

George Ciupilan è uno dei concorrenti più educati e rispettosi del Grande Fratello Vip 2022; è noto che il tik toker sia molto riservato e parli con poche persone all’interno della Casa, una di queste è Nikita Pelizon. Per questo motivo è stato preso di mira da alcuni inquilini che lo hanno definito “cartonato” e “comodino”

Antonino Spinalbese, parlando con Luca Salatino ed Edoardo Tavassi, comincia a prendere in giro George Ciupilan. Come riporta Pipol Gossip, l’hair stylist dichiara: “Che poi è davvero sempre zitto a bocca chiusa. Ma a furia di non aprire mai bocca come fa a non puzzargli l’alito? Io capisco che non vuole mettersi in dinamiche che non gli interessano, ma cavolo non parla proprio. Anche io certe volte non ho pareri su altre cose. Ad esempio sul caso Prati. In confessionale mi chiedevano di Caltagirone e io dicevo ‘non me ne frega proprio nulla non so che dirvi’. Però ogni tanto avrai una tua opinione?” Parole piuttosto pesanti, alle quali si aggiungono le considerazioni poco lusinghiere di Luca ed Edoardo.

Dopo le brutte parole di Antonino su George Ciupilan, a criticare il tik toker sono intervenuti anche Luca Salatino ed Edoardo Tavassi. Il cuoco romano, come riporta Pipol Gossip, ha rincarato la dose: “Ragazzi, ma è muto non parla mai. Io certe volte non so nemmeno come fa a non parlare. Secondo me gli pesano così tanto i capelli che la bocca sta sempre chiusa. Sta sempre fermo in quella posa zitto“.

Anche il fratello di Guendalina dice la sua su George Ciupilan: “Io devo confessarvi che prima di entrare qui i miei preferiti erano proprio Luca e George, ma lui solo per i vecchi programmi che aveva fatto. Io il GF non è che l’avevo visto proprio bene. Vi assicuro che nelle altre trasmissioni parlava! Ve lo giuro non sto a dì cavolate. Anzi faceva un casino che non avete idea, un macello. Qui dentro invece nulla, non si sente”. Insomma, sembra che il gieffino non sia molto gradito ad alcuni uomini della Casa.

Intanto il web è in fermento e questa offesa non è passata inosservata, scoppia la polemica!











