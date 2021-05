Matteo Diamante/ Piange per uno scherzo crudele e Francesca Lodo si scioglie

Matteo Diamante continua a mietere successi all’Isola dei Famosi 2021. Il giovane è arrivato portando una ventata di energia e novità insieme agli Arrivisti e sembra proprio che, dopo i primi momenti in cui lo abbiamo visto spavaldo, è il suo cuore che è venuto a galla. La stessa Francesca Lodo ha avuto modo di dire la sua a riguardo soprattutto dopo aver passato la notte con lui. I due hanno vinto la prova, almeno in parte visto che la mela è caduta a terra così come è successo alle altre coppie, e così si sono ritrovati a condividere un bel metteranno.

Prima di andare la sarda ha voluto sottolineare il fatto che bisognerà tenere le mani al proprio posto ma sembra che la loro amicizia abbia fatto un passo in avanti e tutto perché Matteo Diamante ha messo davanti il cuore. Le risate non sono mancate così come l’imbarazzo ma il momento più divertente è proprio quello in cui il bel Pupo finisce col dormire mentre Francesca Lodo gli punta contro il dito ricordando che forse non ci sono più gli uomini di una volta.

Matteo Diamante all’Isola dei Famosi 2021 piange per uno scherzo crudele…

Come se non bastasse, il bel Pupo è finito nel mirino dei suoi compagni. Matteo Diamante all’Isola dei Famosi 2021 per una dimenticanza ha “portato via” un coltello ai suoi colleghi che, dall’altra parte, hanno usato la questione per fingere di dover prendere una decisione riguardo al suo destino. In particolare, i Primitivi hanno finto addirittura di litigare prima di comunicare a Matteo la loro decisione ma svelando alla fine che si trattava solo di uno scherzo. Lui stesso in confessionale poi ha ammesso: “Mi sono cacato addosso, non volevo andare via per un coltello”. Alla fine ha promesso vendetta…

