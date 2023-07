Matteo Diamante, sfuriata contro l’ex Nikita: “Ecco perché ho disdetto la serata”/ “GF Vip? Ha vinto perché…”

Matteo Diamante replica all’accusa di Nikita Pelizon: duro sfogo social

È guerra aperta tra Matteo Diamante e Nikita Pelizon. Qualche giorno fa la vincitrice dell’ultimo Grande Fratello Vip ha annunciato ai fan che non sarebbe stata più stata ospite di due serate programmate in precedenza, accusando di questo Matteo: “La mia presenza non è gradita”, sono state le parole di Nikita. Di fronte a questo sfogo, Diamante è allora intervenuto e, come un fiume in piena, ha replicato alla critiche scatenatesi su di lui per le parole della sua ex.

“Mi ritrovo in mezzo al mare ad aprire Twitter e leggere che ci sono centinaia di persone che non vedevano l’ora perché mi devono ca*are il caz*o perché disdico una serata di merda perché non ho voglia di stare con lei a tenerle la manina per voi.” è sbottato Diamante in una diretta su Instagram.

Matteo si è poi addentrato nel merito del rapporto con Nikita e, come riporta Isa e Chia, ha dichiarato: “Ma secondo te lo vado a dire in giro? Ti ho spiegato che… cioè una persona che dice voglio essere libera di ciulare con chi voglio, ed essere libera di frequentare, di uscire, di ballare Mojito sì vai fallo. Ma non rompetemi il caz*o.” E parlando del loro futuro insieme l’ex gieffino ha aggiunto: “Non c’è niente, non ci sarà mai niente. E non voglio che ci sia niente. Mi dispiace, ci ho sperato, ci ho provato ma è finita lì. Non sono una vittima, lei non è una vittima, è una donna forte, brava, Giovanna D’Arco. Vai per la tua strada, io vado per la mia, finito.” In ultimo, Diamante ha lanciato una stoccata non da poco a Nikita, tirando in ballo la sua vittoria al GF Vip 7: “La signorina che ha vinto il Grande Fratello è anche grazie ai Donnalisi eh! Se Antonella non veniva eliminata… non lo so…”

