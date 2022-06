Matteo Farnea, dedica d’amore a Veronica Raimondi dopo Uomini e Donne/ “Le parole sono superflue per…”

Matteo Farnea, dedica d’amore a Veronica Raimondi dopo Uomini e Donne

A chi si chiede come stia procedendo la storia nata a Uomini e Donne tra la tronista Veronica Raimondi e la sua scelta, Matteo Farnea, la risposta è: più che bene! I due si stanno godendo questa prima estate insieme e l’affinità sembra essere davvero alle stelle per la coppia. Lo dimostrano non solo i tanti scatti che i due stanno condividendo sui rispettivi profili Instagram ma anche le romantiche dediche che li accompagnano.

Uomini e Donne, Angela Artosin si è separata dal marito/ "Non l'ho voluto io ma..."

L’ultima è quella di Matteo che, postando alcune foto della loro scelta a Uomini e Donne, usa delle parole d’amore per la sua fidanzata Veronica. Eccole: “A volte le parole sono superflue, ciò che si riesce a comunicare tramite un abbraccio o un bacio, arriva dritto dritto, senza mezzi termini o male intesi. Credo che noi riusciamo bene a farlo.”

Luca Salatino e Soraia Cerino sono in crisi?/ Ecco cosa succede dopo Uomini e donne

Matteo Farnea e Veronica Raimondi insieme dopo Uomini e Donne, Andrea pensa al trono

È un’estate d’amore per Veronica Raimondi e Matteo Farnea che, in queste settimane, si stanno regalando alcuni giorni di vacanza prima a Ibiza, poi in montagna. Intanto Andrea Della Cioppa, il corteggiatore non scelto da Veronica, si prepara a un possibile trono di Uomini e Donne.

Il ragazzo, infatti, ha ammesso che, qualora gli venisse proposto, accetterebbe sicuramente di salire sul trono: “Ho voglia di innamorarmi. È inutile fare gli ipocriti, credo che il 99,9% dei ragazzi che partecipano a Uomini e Donne, se gli dovessero proporre un trono, accetterebbero. Anche io lo farei. Perché non dovrei accettare? È giusto che sia così, accetterei perché credo tantissimo al programma.” ha dichiarato poco tempo fa a MondoTv24.

"Maria de Filippi difende le persone che le stanno simpatiche"/ L'attacco di Angela Iorio ex Uomini e Donne

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Farnea (@matteofarnea)













© RIPRODUZIONE RISERVATA