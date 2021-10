Matteo Fioravanti, Uomini e Donne/ Colpo di fulmine con Veronica?

Matteo Fioravanti sta affrontando il percorso sul trono di Uomini e Donne con totale naturalezza e, dopo esterne emozionanti, alle telecamere del programma di Maria De Filippi, ha ammesso che non immaginava che avrebbe provato tante emozioni. Dopo aver eliminato Maria con la quale, dopo alcune esterne ha capito di non poter costruire un futuro insieme, Matteo ha deciso di concentrarsi sulle altre corteggiatrici.

Il tronista ha così scelto di uscire con Veronica che, con la sua semplicità, ha colpito Matteo, ma anche gli opinionisti in studio con Gianni Sperti che non nasconde l’emozione di vedere i sorrisi e gli sguardi puliti di entrambi. Tra il tronista e Veronica, dunque, è già scattato il colpo di fulmine?

Matteo Fioravanti interessato a Veronica?

In esterna, Matteo e Veronica hanno vissuto un momento molto emozionante. “Dalla prima volta che ti ho visto dal video mi hai fatto effetto. Hai gli occhi profondi”, ha ammesso Veronica in esterna. “Mi ha colpito la spontaneità che hai”, ha risposto il tronista, visibilmente colpito dalla corteggiatrice che gli ha raccontato una parte importante della sua vita parlando della separazione dei genitori.

“Dopo 21 anni è andato via di casa. Non è stato facile anche se la situazione la conoscevo“, ha detto Veronica. Un racconto che ha colpito profondamente Matteo che, in studio, ha ammesso di amare la semplicità e l’umiltà delle persone. Oltre a Veronica, tuttavia, anche Noemi è tra le corteggiatrici a cui Matteo è più interessato. La scelta sarà tra le due?

