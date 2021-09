Matteo Fioravanti, Uomini e Donne/ “Elimino Maria, non voglio farle perdere tempo”

Matteo Fioravanti continua a conoscere le proprie corteggiatrici. Dopo aver deciso di chiudere con Ilaria che è uscita anche con Joele Milan, Matteo è uscito in esterna con Maria con cui ha già avuto un appuntamento e con Noemi, una ragazza che ha chiesto di conoscere dopo aver visto la sua foto tra quelle che gli ha mostrato la redazione. Nella puntata odierna di Uomini e Donne, Matteo racconta di essere stato deluso dall’atteggiamento di Maria.

“Lui ha avuto la possibilità di chattare con entrambe, ma da Maria non è arrivato nessun messaggio”, spiega la De Filippi. In esterna, il tronista puntualizza il proprio pensiero non nascondendo la delusione nei confronti di Maria. “Se una persona ti piace, gli scrivi anche per chiedergli cosa sta facendo“, dice il tronista che, in studio, ammette di non aver pensato a lei e decide di eliminarla. “Non voglio fare perdere tempo a nessuno”, dice.

Matteo Fioravanti, ritorno di fiamma con Noemi?

Situazione totalmente diversa tra Matteo Fioravanti e Noemi. Dopo aver parlato in chat, il tronista e la corteggiatrice si sono visti in esterna dove non sono mancati abbracci e tanti sorrisi. In studio, il tronista ammette di essere rimasto molto colpito da Noemi e di aver pensato tanto a lei dopo essere tornato a casa.

Matteo non nasconde di essere molto colpito da Noemi la quale, a sua volta, ammette di essere rimasta colpita dal tronista. La loro esterna conquista anche gli opinionisti e, prima di congedarli, Maria De Filippi li fa ballare. Tra il tronista e la sua nuova corteggiatrice è scattato il colpo di fulmine?

