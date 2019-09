Federica Pellegrini e Matteo Giunta fidanzati?/ Una cena romantica e…

Federica Pellegrini e Matteo Giunta fidanzati oppure no? Ormai il mistero aleggia nell’aria da settimane e non c’è stata ancora nessuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati. Dopo i rumors sulla loro relazione e il red carpet che li ha visti insieme protagonisti nei giorni scorsi, a rilanciare la questione ci pensa il settimanale Chi che pubblica le foto che mostra i due alle prese con una cena che sembra romantica almeno dalle luci soffuse che li circondano e dall’assenza del loro gruppo di amici e simili. Pubblicando la prima foto di questo presunto scoop, il settimanale Chi, sui suoi profili ufficiali, ha scritto: “La campionessa di nuoto e il suo allenatore sorpresi da ‘Chi’ a cena dopo il red carpet dell’evento sportivo ‘Meravigliosi’, al quale hanno partecipato finalmente insieme come una coppia. Per non stare troppo lontana da Matteo, Federica questa estate ha disdetto il suo solito viaggio estivo alle Baleari con le amiche storiche”.

FEDERICA PELLEGRINI E MATTEO GIUNTA FIDANZATI?

La sua voglia di dire no alle amiche per farsi poi avvistare con Matteo Giunta è una conferma che l’allenatore e la sua allieva siano legati da un rapporto speciale che va al di là del lavoro in vasca? Al momento non ci sono conferme ufficiali anche se la stessa Federica Pellegrini nei giorni scorsi si è detta scocciata di dover smentire continuamente flirt inventati dai giornali con ogni ragazzo che le si avvicina. I fan hanno accolto con piacere le foto che li ritraggono insieme e sono pronti a puntare molto su questa coppia, finalmente arriverà la conferma ufficiale anche dalla Pellegrini oppure no? Lo scopriremo solo vivendo o nel prossimo numero di qualche settimanale già a caccia della foto del bacio ufficiale.

