Matteo Giunta, chi è il futuro marito di Federica Pellegrini/ “Se non ci fosse lui..”

Matteo Giunta, chi è il futuro marito di Federica Pellegrini

Matteo Giunta è il futuro marito di Federica Pellegrini. Amante dello sport e allenatore di nuoto, nel 2018 è stato premiato dal CONI con la Palma d’Oro. Dal 2019 fa coppia fissa con Federica Pellegrini e adesso per entrambi è arrivato il momento di compiere il grande passo. Tra i due sembra esserci stato un ottimo feeling fin dai primi allenamenti.

La prima volta, sono stati pizzicati insieme sul red carpet, durante la serata di gala organizzata da Federnuoto. Una cena a lume di candele ha poi “ufficializzato” il fidanzamento, che appunto va avanti da anni senza intoppi. Pur essendo entrambi piuttosto riservati, non si sono mai tirati indietro nello spendere parole al miele l’uno nei confronti dell’altra, anche pubblicamente.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, un grande feeling fin dal principio

Federica Pellegrini, ad esempio, è grata a Matteo Giunta per averle ridato i giusti stimoli nella vita e nello sport in un momento decisivo della sua carriera. “Se non ci fosse stato Matteo probabilmente avrei smesso qualche anno fa. Matteo è un grandissimo allenatore e un compagno di vita speciale“, ha dichiarato più volte la campionessa. Il suo uomo le è stato vicinissimo durante le Olimpiadi di Tokyo 2020, al termine delle quali le aveva scritto una bellissima lettera.

“E’ stato un viaggio incredibile, mi hai fatto provare emozioni indimenticabili. […] Sapevo che prima o poi sarebbe arrivato questo momento, mi mancherà allenarti, mi mancherà vederti gareggiare, mi mancherà tutto di questo periodo. Ma è tempo di chiudere questa stupenda pagina, che ti ha consegnato alla storia come la regina dei 200 stile libero, e aprirne un’altra, che sono sicuro sarà altrettanto bella…”.

