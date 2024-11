Matteo Giunta è il primo tifoso di Federica Pellegrini. Nella vita, nello sport e soprattutto nella competizione televisiva di Ballando con le Stelle 2024. L’ex nuotatore non si perde una puntata della sua Federica, anche se l’ultimo periodo è stato piuttosto impegnativo, per lui come per la sua dolce metà. Da quando sono diventati genitori della piccola Matilde, infatti, le priorità e i ritmi della loro vita sono inevitabilmente cambiati. Ma nonostante la fatica, le notti in bianco e la stanchezza, Federica e suo marito sono felici e uniti più che mai.

“Chi ha la fortuna di poter diventare genitore capisce, secondo me, il senso profondo della vita”, ha detto in una intervista Matteo Giunta, parlando della genitorialità scoperta al fianco della sua compagna. “Mettere al mondo una creatura frutto dell’amore di due persone penso che sia la cosa più bella che si possa vivere. Quindi significa tantissimo. Anzi, significa tutto. È una esperienza meravigliosa…”, ha sottolineato.

Se Matteo è un compagno geloso non è dato saperlo, ma di sicuro è un papà molto protettivo nei confronti di Matilde. “Lo sono e non perché di natura il padre è geloso della figlia femmina a prescindere”, continua ancora Giunta. “Penso che il mondo di oggi nasconda molte insidie. E uno dei ruoli fondamentali di noi genitori è quello di dare ai nostri bambini gli strumenti per crescere. Purtroppo la società di oggi non è così rassicurante, quindi credo che sarò un padre presente, perché vorrò proteggere mia figlia sempre”, ha spiegato il marito di Federica.

Di sicuro come genitori faranno di tutto per proteggere Matilde, ma soprattutto fornirle gli strumenti giusti per crescere in modo sanno e con la giusta consapevolezza. Tempo al tempo, però. Adesso per Matteo e Federica è ancora tempo di fare “pratica” e godersi semplicemente i primi passi della figlia.