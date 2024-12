Anche una campionessa come Federica Pellegrini è stata messa a dura prova dalla maternità e dallo stravolgimento fisico e mentale che comporta. Fortunatamente l’ex nuotatrice ha sempre avuto al suo fianco Matteo Giunta, il suo amato marito. Con il compagno la trentaseienne è riuscita a superare anche i momenti più difficili e a ritrovare lo slancio per mettersi in gioco tra obiettivi personali e lavorativi. “Credo molto nella forza della coppia: il nostro cerchio era già chiuso, Matilde è un elemento in più che ha accresciuto il nostro rapporto, non l’obiettivo finale”, spiega Federica Pellegrini.

Con l’arrivo della piccola, ovviamente, anche la routine della coppia è stata stravolta. Ma con organizzazione, divisione dei compiti e qualche aiuto esterno, Federica e Matteo hanno trovato il giusto equilibrio. “Abbiamo avuto delle difficoltà ma i nonni sono stati fondamentali”, riconosce la campionessa.

La maternità ha rappresentato e continua a rappresentare una sfida tosta per Federica Pellegrini. La nuotatrice ha dovuto accettare i cambiamenti del corpo, un’evoluzione non facile da digerire. “Io mi vedevo diversa e temevo che tutti capissero il mio stato. Ho un seno che ho imparato ad accettare perché funzionale ma non lo sento mio”, ammette. L’arrivo di Matilde non esclude un altro figlio in futuro, ma al momento Federica e suo marito stanno bene così. Probabilmente devono ancora prendere le misure e abituarsi ad uno stile di vita completamente differente da prima: “Mia mamma mi ha sempre detto di non farli così vicini, è dura con due bambini piccoli entrambi ma con esigenze diverse. Così io ascolto la mamma e aspetto”, dice con un velo di ironia la campionessa.

Al momento, dunque, non è previsto nessun nuovo arrivo in famiglia. Oltretutto Federica è impegnatissima a livello lavorativo e in tal senso, questa sera sabato 21 dicembre, gareggerà in finale a Ballando con le Stelle 2024. Riuscirà a mettere le mani sul titolo di vincitrice? Suo marito Matteo e la piccola Matilde tiferanno per lei.