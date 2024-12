Matteo Giunta, chi è il marito di Federica Pellegrini: “Storia nata piano piano“

Matteo Giunta e Matilde sono il marito e la figlia di Federica Pellegrini. Un nucleo familiare davvero speciale per la campionessa di nuoto che, dopo aver accantonato gli impegni professionali, si è dedicata anima e corpo alla costruzione di una famiglia, prendendosi cura della storia d’amore con il suo allenatore e successivamente scoprendo la bellezza della maternità con la nascita della primogenita. Proprio negli ultimi anni la vita della “Divina” ha vissuto una grandissima accelerata sul fronte personale e sentimentale.

Era il periodo tra il 2018 e il 2019 quando Federica Pellegrini e Matteo Giunta, oltre al rapporto professionale allenatore-atleta, hanno scoperto di provare qualcosa di più. La coppia si è legata sentimentalmente nel 2019 ed è convolata a nozze nel 2022 in una cerimonia celebrata a Venezia. “La nostra è una storia incredibile, nata piano piano“, ha raccontato la Pellegrini a Domenica In, pochi giorni fa. “Ero reduce da una storia importante, un po’ tribolata, quei mesi di limbo dove ancora non sai se ti manca oppure no. Quando passa vuol dire che sei pronta a guardarti intorno e lui era proprio vicino a me“.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta: la nascita della figlia Matilde

Nel corso della chiacchierata con Mara Venier, Federica Pellegrini ha ripercorso i mille dubbi e timori vissuti all’inizio della storia d’amore con Matteo Giunta: “Il rapporto tra allenatore e atleta è sacro, a volte hai paura che con il coinvolgimento emotivo possa rovinarsi; quando ho capito di provare qualcosa per lui ho avuto paura di rovinare il rapporto professionale”.

Dal loro amore è nata all’inizio del 2024 la figlia Matilde, che ha portato la “Divina” a vivere per la prima volta le emozioni e la gioia della maternità: “Una gioia che cresce giorno dopo giorno. Il parto è stato davvero difficile; io ho voluto che fosse naturale però qualcosa si è inceppato e il travaglio è durato quasi due giorni… Dal monitoraggio sembrava che iniziasse ad andare in difficoltà quindi poi abbiamo optato per il cesareo”.

