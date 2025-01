Dopo una serie di relazioni più o meno durature, spesso anche con ex colleghi, Federica Pellegrini ha trovato definitivamente l’amore con il suo allenatore, Matteo Giunta, con il quale sta ormai da più di qualche anno anche se l’ufficialità della loro storia d’amore è arrivata più tardi. I due, dopo essere usciti allo scoperto, hanno compiuto dei passi importanti: si sono infatti sposati e hanno messo al mondo una bambina, Matilde. “La nostra è una storia incredibile, nata piano piano; ero reduce da una storia importante, un po’ tribolata, quei mesi di limbo dove ancora non sai se ti manca oppure no” ha raccontato la nuotatrice.

Tra i due c’era un rapporto come quello atleta-allenatore: Matteo Giunta, infatti, era proprio il coach di Federica. Per questo, nonostante ci fosse confidenza, c’era sempre quella lontananza, come è giusto che sia. Con il tempo, però, i due si sono avvicinati sempre più e hanno stretto un legame più profondo, che lentamente si è trasformato in amore. Dopo aver capito di essere innamorati, Matteo e Federica hanno deciso di tenere la loro storia privata per un bel po’. In virtù del rapporto professionale che li univa, per un anno e mezzo non hanno detto nulla, proteggendo il loro amore.

Matteo Giunta, marito di Federica Pellegrini: “Era un po’ spaventato…”

A Domenica In, Federica Pellegrini ha raccontato che ha conquistato lei il marito Matteo Giunta, con pazienza e impegno: “C’ho messo una vita per conquistarlo… Lui mi ha detto che si è lasciato andare solo quando ha capito che poteva essere una cosa importante, era un po’ spaventato anche lui; la nostra storia è partita nel 2018″. I due hanno deciso di annunciare il loro amore solamente alle Olimpiadi e dopo di che è arrivato il matrimonio, nel 2022. L’anno successivo i due sono diventati anche genitori di Matilde, la loro prima figlia: nei prossimi anni c’è l’intenzione di allargare la famiglia anche se fino a questo momento, i due sono felici in tre e stanno ancora cercando di assorbire i nuovi ritmi da genitori.