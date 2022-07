Matteo Giunta, fidanzato Federica Pellegrini/ Il matrimonio top secret a Venezia

Matteo Giunta oltre ad essere l’allenatore di Federica Pellegrini e anche il suo fidanzato e futuro sposo, i due infatti si sposeranno a fine agosto a Venezia in un luogo che ancora oggi è rimasto top secret. L’arrivo dell’amore all’interno della coppia è nato in maniera molto naturale, come ha spiegato la stessa campionessa olimpica a Mara Venier rivelando anche come sia stata la donna a fare il primo passo verso l’uomo, che però le ha dato il primo bacio.

La relazione tra Matteo Giunta e Federica Pellegrini è nata tre anni fa anche se i due hanno ufficializzato la loro relazione solo la scorsa estate al termine dei giochi Olimpici di Tokyo quando la campionessa ha ammesso a Silvia Toffanin: “Ho deciso di liberarci e di svelare questo segreto di Pulcinella. Ora stiamo vivendo tutto alla luce del sole ed è bellissimo”.

Matteo Giunta, il rapporto con Filippo Magnini l’ex di Federica Pellegrini

La proposta di matrimonio è arrivata poi da Matteo Giunta nell’ottobre del 2021 e i due fidanzati hanno rivelato nel salotto di Verissimo: “È stato un momento che non dimenticherò mai. Non mi aspettavo che la proposta arrivasse così velocemente, pensavo che dopo il mio ritiro dalle gare Matteo facesse passare più tempo”.

Matteo Giunta è anche il cugino di Filippo Magini con cui la campionessa olimpica ha avuto una relazione prima di lui e che adesso è felicemente sposato con Giorgia Palmas da cui ha avuto anche una figlia, Mia. L’allenatore ha ammesso ai microfoni delle iene: “Lui è sposato e io spero che quello che è accaduto l’abbia portato a trovare il vero amore della sua vita. Ma vedo difficile che venga al matrimonio”.

