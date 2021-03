Matteo Giunta, fidanzato Federica Pellegrini/ Per lui lasciò Filippo Magnini?

Matteo Giunta è il fidanzato della nuotatrice Federica Pellegrini. La campionessa si è sempre mostrata molto riservata sulla sua relazione con Giunta, suo allenatore, poiché il coach è il cugino di Filippo Magnini, ex fidanzato della Pellegrini e ora felicemente legato a Giorgia Palmas da cui ha appena avuto una bambina. Matteo Giunta, classe 1992, ha iniziato la sua carriera professionale come allenatore del cugino nel 2014. A quei tempi, la Pellegrini e Magnini erano una coppia e Matteo li allenava entrambi. I due nuotatori sono stati insieme dal 2011 al 2017 (prima di Magnini, la Pellegrini era stata legata a Luca Marin tra il 2008 e il 2011). Secondo alcuni, sarebbe stato proprio il rapporto tra la Pellegrini e il suo coach a causare la fine della love story tra la nuotatrice e Filippo Magnini. La prima apparizione come coppia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta risale al settembre 2019, in occasione del Galà della Federnuoto a Roma.

Matteo Giunta: da coach a fidanzato di Federica Pellegrini

In quell’occasione Federica Pellegrini pubblicò alcuni scatti sul red carpet insieme a Matteo Giunta, mettendo come didascalia due cuori neri. La coppia, però, non ha mai ufficializzato la relazione, che, secondo alcune fonti, andrebbe avanti da ben tre anni. Lo scorso ottobre i due sportivi sono stati paparazzati insieme per le strade di Roma. Nelle foto pubblicate dal settimanale “Chi”, la campionessa passeggia mano nella mano per Roma con il suo allenatore, dopo una romantica cena nel ristorante stellato Il Pagliaccio. L’ultimo indizio sulla love story della Pellegrini con Giunta è spuntato proprio sui social della campionessa. La mattina della Vigilia di Natale la nuotatrice ha pubblicato una foto su Instagram insieme ai suoi cani in posa davanti all’albero di Natale: tra le decorazioni svetta un cuore con ricamato il nome di “Matteo”.



