Federica Pellegrini ricorda: “Per convincere Matteo Giunta ho dovuto patire”

Tra le concorrenti che aspirano al trionfo finale a Ballando con le stelle non possiamo non citare l’ex nuotatrice Federica Pellegrini, che ha già staccato il pass per la semifinale. Negli ultimi anni ha tenuto banco la vita privata della Divina, che ha costruito famiglia, si è sposata con Matteo Giunta e dalla loro unione è nata la figlia Matilde, Federica Pellegrini ha però confidato come sia stato complicato arrivare a convincere il suo ex allenatore:

“Lui non voleva mettermi in difficoltà e mettersi in difficoltà, quindi ha resistito fin quando ha potuto, poi ha capito finalmente che doveva mettere davanti la sua felicità, che non sarebbe stato puro divertimento, anche se ho sudato, lui se la tirava” ha ammesso l’ex campionessa olimpica in una delle varie clip precedenti alle esibizioni di Ballando con le stelle nel programma di Rai1.

Federica Pellegrini rivela: “Ecco la forza mia e di Matteo Giunta”

Una storia decollata quella tra la campionessa di nuoto e Matteo Giunta, che ha portato anche alla nascita della figlia Matilde. A Ballando con le stelle Federica Pellegrini ha raccontato della relazione con l’ex allenatore, sbocciata con il tempo: “Ci completiamo a vicenda, ci conosciamo molto bene, sappiamo bene quali sono i nostri difetti, ma abbozziamo, lui è molto più bravo di me a disinnescare” ha raccontato la Divina.

Sempre a Ballando con le stelle, Federica Pellegrini si è fatta coraggio ed è tornata a soffermarsi sulla sua battaglia con gli attacchi di panico, una sfida andata avanti per diverso tempo e che è coincisa con un’altra scoperta decisiva, dopo una crisi arrivata mentre nuotava. “Alle visite successive che ho fatto è venuto fuori che sono bronco asmatica che non sapevo di essere e che quando stavo a contatto con muffe o cloro i miei bronchi si chiudevano addirittura del 50″ ha raccontato nelle clip mostrata nel dancing show di Rai1.

