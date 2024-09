Matteo Giunta, chi è il marito di Federica Pellegrini: è stato il suo allenatore

Matteo Giunta non è solo il marito di Federica Pellegrini, ma anche il suo allenatore e preparatore atletico, a scatenare l’incontro tra i due è stato Filippo Magnini, l’ex fidanzato della divina, anche se l’amore è nato molto tempo dopo. La campionessa di nuoto parlando del marito ha rivelato, andando alle origini della loro storia d’amore: “Primo passo io, primo bacio lui” precisando di aver tenuto a lungo nascosta la sua storia d’amore per evitare i fotografi e il clamore mediatico. Ad un certo punto però la coppia ha deciso di uscire allo scoperto ufficializzando il loro amore. “È stato emozionante, ho deciso di liberarci e di svelare questo segreto di Pulcinella. Ora stiamo vivendo tutto alla luce del sole ed è bellissimo” – ha detto la campionessa di nuoto ospite di Verissimo da Silvia Toffanin.

Un grande amore che la coppia formata da Matteo Giunta e Federica Pellegrini ha voluto celebrare con il matrimonio. Prima però la proposta di matrimonio avvenuta al celebre Hotel Danieli; un momento magico ed indimenticabile per la Divina. “Non lo dimenticherò mai, non mi aspettavo che la proposta arrivasse così velocemente, pensavo che dopo il mio ritiro dalle gare Matteo facesse passare più tempo” – ha rivelato la campionessa di nuoto.

Matteo Giunta, il marito di Federica Pellegrini: “Matilde? Non c’è gioia più grande”

Dalla proposta al matrimonio è passato poco tempo, visto che Matteo Giunta e Federica Pellegrini si sono sposati in gran segreto il 27 agosto del 2022 a Venezia, presso la chiesa di San Zaccaria, ad accompagnarla sull’altare il padre Roberto, mentre il fratello Alessandro è stato suo testimone. Poco tempo dalle nozze, la coppia ha dato il benvenuto alla prima figlia Matilde, nata del 2024. La nascita ha ovviamente stravolto la vita di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, che dalle pagine del Corriere della Sera ha raccontato: “Nonostante i traguardi che Fede ha già raggiunto nello sport, questo è diverso, è tutto diverso, completamente, è la magia della vita, forse la massima espressione della vita e della creatività”.

Non solo, il marito di Federica Pellegrini, Matteo Giunta, parlando della figlia Matilde ha evidenziato: “penso non ci sia gioia più grande per lei, per me, per noi, con l’arrivo delle nostra bambina, ho capito, abbiamo capito, che l’amore non si divide: l’amore si moltiplica, è una cosa che stiamo scoprendo piano piano grazie a lei”.