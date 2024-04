Matteo Paolillo a Domenica In: “Successo di Mare Fuori per me è inspiegabile”/ E glissa sulla fidanzata

Matteo Paolillo (Edoardo Conte in Mare Fuori): “Nelle serie si raccontano storie vere”

Nella puntata di oggi di Domenica In l’ospite più atteso è stato senz’altro Matteo Paolillo, noto soprattutto il ruolo di Edoardo Conte in Mare Fuori. Il giovane attore e cantante durante l’intervista con Mara Venier ha parlato del successo della serie di Rai2 poi sbarcata su Netflix su cui ha rivelato come la sua canzone è diventata la sigla: “Stavamo lavorando alla prima stagione e durante la pausa estiva lavorando sul personaggio ho scritto la canzone, poi l’ho fatta sentire ai ragazzi e il regista mi ha chiesto ‘perché non la facciamo diventare la sigla?’ Ed è rimasta quella.”

E invece per quanto riguarda il successo e gli ascolti straordinari di Mare Fuori, già giunto alla quarta stagione e che avrà una quinta e, quasi certamente, una sesta, Matteo Paolillo ha confessato: “Noi abbiamo pensato solo a fare un buon lavoro non al successo della serie. Si è creato un legame molto forte tra di noi e quindi forse questo legame è arrivato poi al pubblico. Abbiamo raccontato storie vere di ragazzi ma anche della generazione precedente con gli adulti. Successo è inspiegabile per me”

Domenica In, Mara Venier glissa: Matteo Paolillo ha una fidanzata? Nessuno domanda sulla vita privata

Durante l’intervista a Domenica In Matteo Paolillo ha parlato anche del suo romanzo già disponibile nelle librerie 2045. Il giovane attore ha rivelato che non si tratta di una storia di fantascienza ma del racconto realistico di due giovani, un ragazzo ed una ragazza ambientato tra vent’anni. “È rappresentato come io immagino il futuro” ha confessato l’attore.

Intervista molto breve per Matteo Paolillo a Domenica In. Mara Venier si era ripromessa di fargli molte domande per conoscerlo meglio anche e soprattutto sulla sua vita privata per capire se ha una fidanzata ma alla fine non gli ha fatto nessuna domanda in merito. Matteo Paolillo è fidanzato? In realtà sulla vita privata vige il massimo riserbo anche se da mesi è al centro del gossip per il presunto flirt con Ludovica Coscione, anche lei attrice in (Mare Fuori) sempre smentito dai diretti interessati.

