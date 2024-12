Non tutti sanno che Giulia e Silvia Provvedi, conosciute anche con il loro nome d’arte, ovvero “Le Donatella”, hanno un fratello, Matteo. Matteo Provvedi è infatti il terzo figlio dei loro genitori, Claudio, scomparso qualche anno fa per via di un malore, e Monica Alberti, la mamma. Ma chi è Matteo, il figlio meno conosciuto? Ogni tanto il ragazzo si è visto in tv: ad esempio, quando la sorella Silvia era concorrente del Grande Fratello Vip, lui è entrato nella Casa per farle una sorpresa e il pubblico ha avuto modo di conoscerlo.

Proprio Silvia, parlando di lui, ha rivelato: “lo ringrazio di aver accettato sempre le mie scelte e che non mi abbia mai giudicato”. Matteo Provvedi ha sei anni in più rispetto alle due gemelle ma la differenza di età non ha mai rappresentato un ostacolo al loro splendido rapporto: i tre infatti si vogliono molto bene. Dal canto suo, Matteo è molto protettivo con Giulia e Silvia, che spesso vede ancora come le sorelline più piccole da proteggere: ha sempre rispettato, però, le loro scelte, sostenendole in ogni momento.

Matteo Provvedi, che lavoro fa il fratello di Silvia e Giulia Provvedi? La professione e le sue passioni

Da ciò che sappiamo, Matteo Provvedi, fratello di Giulia e Silvia Provvedi, vive ad Ibiza e non appartiene al mondo dello spettacolo anche se in qualche occasione si è mostrato davanti alle telecamere. Le due sorelle ai tempi del Grande Fratello Vip lo hanno descritto come un ragazzo speciale, con il quale avevano legato tantissimo proprio in quell’anno. “Lui è stato per noi come un padre“, avevano dichiarato le ragazze, che l’hanno definito come “una spalla” di supporto, oltretutto lo hanno ringraziato per non averle mai giudicate.

Matteo Provvedi durante il reality ha fatto una sorpresa alle “sue gemelline” durante il Grande Fratello Vip, scrivendo una lettera a loro dedicata nella quale si leggeva: “Il mio cuore è sempre con voi. Ho sempre fatto il tifo per la vostra felicità. Mi mancate e non vedo l’ora di abbracciarvi”. Un rapporto molto profondo che si è solidificato ancor di più dopo la scomparsa del loro papà, Claudio. Matteo Provvedi vive la sua vita lontano delle telecamere, e il suo lavoro è quello di fare il producer e il dj. Sui social pubblica diverse immagini della sua professione. Non solo! Il fratello di Silvia e Giulia Provvedi è anche un calciatore che ha giocato con il Locarno e il Rovigo.