Matteo Ranieri, chi è il tronista/ Uomini e donne, chi sceglie tra Valeria e Federica

Uomini e donne, chi è Matteo Ranieri: il tronista che sceglie tra Federica Aversano e Valeria Cardone

Ci siamo, per il 31 marzo 2022 è prevista la messa in onda della scelta di Matteo Ranieri a Uomini e donne, per la quale c’è grande attesa generale. Dopo una ricerca dell’amore non facile vissuta alla corte di Maria De Filippi tra le molteplici difficoltà, tra cui il rischio uscita di scena anticipata per il ritiro di diverse corteggiatrici, il tronista ligure si trova alle prese con la sua scelta finale, tra le pretendenti campane Federica Aversano e Valeria Cardone. Il giovane tronista uscente è originario di Genova e lavora da operaio nell’azienda di famiglia che produce serramenti. Il genovese è molto legato alla sua famiglia e tra i segni particolari si rilevano i tatuaggi sul suo corpo che tanto lo contraddistinguono. Il suo primo tattoo è la scritta That’s amore, ripresa dal titolo di una canzone di Dean Martin, per la serie: l’amore è la scritta sulla pelle di un tatuaggio indelebile. Nel 2020-2021, si è rivelavail prescelto al trono classico di Uomini e donne, di Sophie Codegoni. Tuttavia, la lovestory tra Matteo Ranieri e l’ex Grande fratello vip 6 è durata poco. Matteo Ranieri è attivo su Instagram, dove vanta un seguito social di oltre 400mila followers.

Federica Aversano, chi è la non scelta di Matteo Ranieri/ Uomini e donne, le accuse..

Secondo le anticipazioni tv relative alla sua scelta, Matteo sceglie di uscire dal dating-show in coppia con la 25enne originaria di Napoli, Valeria Cardone, la quale è un’impiegata e si occupa di recupero crediti. La risposta della prescelta? Ebbene, per la gioia dei telespettatori amanti del romanticismo, dal suo canto Valeria replicherà con un sì, e si registrerebbe una festa a pioggia di petali per la neo coppia targata Uomini e donne. Tuttavia, Matteo Ranieri dovrebbe fare i conti con la reazione avversa alla sua scelta, della “non scelta”, Federica Aversano.

Valeria Cardone, chi è la scelta di Matteo Ranieri/ Uomini e donne, lei gli dice...

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Ranieri 👨🏻‍🎤 (@homebody_________)

Federica Aversano attacca Matteo Ranieri di Uomini e donne

Stando alle anticipazioni tv della scelta di Matteo Ranieri registrata a Uomini e donne, Federica Aversano reagirà in modo piuttosto critico al trionfo di Valeria Cardone nel cuore del tronista ligure. La casertana dagli occhi neri accuserebbe l’ex di Sophie Codegoni di averla presa in giro, nei sentimenti. E non solo. Rimarcherebbe di sentirsi ferita da lui, per il fatto che lui l’abbia portata a casa sua per le presentazioni in famiglia, cosa che lui si sarebbe potuto risparmiare per lei, dal momento che Valeria Cardone è la scelta.

Matteo Ranieri, scelta Uomini e donne/ Valeria Cardone prima ci provò con...













© RIPRODUZIONE RISERVATA