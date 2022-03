Scelta Matteo Ranieri a Uomini e Donne, chi è?/ Anticipazioni: tra Federica Aversano e Valeria Candone…

La Scelta Matteo Ranieri a Uomini e Donne, le anticipazioni di oggi 31 marzo 2022

L’attesa è finita. Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 31 marzo, Matteo Ranieri farà la sua scelta. Il percorso del tronista non è stata facile. Partito in sordina e con tante paure, Matteo ha conosciuto tantissime ragazze concentrandosi, poi, sulla conoscenza con Federica Aversano, già mamma di un bambino. La paura di legarsi troppo a Federica e di non riuscire a darle ciò che merita hanno più volte spinto Matteo a mettere in dubbio il proprio interesse per Federica. Quest’ultima, più volte, ha ribadito di non essere alla ricerca di un padre per il suo bambino, ma di sognare solo l’amore.

Tra Matteo e Federica le incomprensioni non sono mancate. La Aversano aveva anche deciso di abbandonare la trasmissione, ma l’arrivo di Matteo a casa sua le ha fatto cambiare idea. Il ritorno di Federica, però, non ha dato una svolta al trono. Contrariamente, tutto è cambiato con la presenza, tra le corteggiatrice, di Valeria Cardone.

Chi sarà la scelta di Matteo Ranieri tra Federica Aversano e Valeria Candone? A svelarlo sarà lo stesso tronista nel corso della puntata di Uomini e donne in onda oggi. L’ex scelta di sophie Codegoni che sogna di poter costruire una storia importante sceglierà la ragazza che gli fa battere il cuore. Molto diverse l’una dall’altra, Federica e Valeria sono riuscite a catturare l’attenzione di Matteo. Tuttavia, se il percorso con Federica, pur essendo iniziato mesi fa, è stato ricco di momenti difficili, quello con Valeria è stato più lineare.

Con la Candone, infatti, il feeling è stato immediato al punto che Matteo è riuscito a sciogliersi e a cancellare anche la paura di esporsi. Chi è, dunque, la ragazza con cui il tronista vorrebbe lasciare lo studio? Il suo percorso si concluderà con un sì da parte della corteggiatrice scelta? Lo scopriremo oggi.











