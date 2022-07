Matteo Ranieri e Valeria Cardone si sono lasciati/ “Dopo Uomini e Donne, le cose…”

Matteo Ranieri e Valeria Cardone: lei annuncia la rottura

Dopo giorni di rumors e indiscrezioni, è arrivato l’annuncio di Valeria Cardone che ha confermato la fine della storia con Matteo Ranieri. Dopo essersi conosciuti nello studio di Uomini e Donne ed essersi scelti, Valeria e Matteo non sono riusciti a costruire una stabilità tale da portarli a stare insieme nonostante la distanza. Da giorni, in seguito alla partenza di Matteo per un viaggio di famiglia, sul web, circolavano diverse indiscrezioni sulla coppia. Ieri, però, Valeria, con una storia pubblicata su Instagram, ha confermato la rottura.

Uomini e donne, Matteo e Valeria in crisi?/ Federica Aversano, lo spoiler allarma...

“Ragazzi/e io e Matteo non stiamo più insieme purtroppo non sempre le cose vanno come speriamo. Vi chiedo solo un po’ di comprensione perché non sto passando un bel periodo”, ha scritto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Matteo Ranieri e Valeria Cardone si sono lasciati: le parole di lui

Dopo giorni di silenzio nonostante vari rumors e indiscrezioni, in seguito all’annuncio di Valeria, anche Matteo Ranieri ha affidato ad Instagram la sua versione dei fatti. “Io e Valeria non stiamo più insieme. È una decisione che abbiamo preso definitivamente solo dopo il mio rientro. Non è colpa di nessuno, non c’è odio né tanto meno rancore da parte di entrambi. Non sempre le cose vanno come vorremmo, succede. “Io e Valeria non stiamo più insieme. È una decisione che abbiamo preso definitivamente solo dopo il mio rientro. Non è colpa di nessuno, non c’è odio né tanto meno rancore da parte di entrambi. Non sempre le cose vanno come vorremmo, succede” – ha scritto Matteo.

Uomini e donne, è rottura tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone?/ "Lei è delusa..."

Poi si toglie qualche sassolino dalla scarpa: ” Ricordo a chi con tanta ignoranza continua a scrivere che avrei dovuto avvisare immediatamente della nostra situazione, che l’aver scelto di conoscere una persona davanti le telecamere non mi rende vincolato né tanto meno moralmente obbligato a dover raccontare tutto quello che succede nella mia vita privata, specialmente quando si tratta di situazioni intime e delicate come questa. Non mi interessa farci gli show”.

LEGGI ANCHE:

Matteo Ranieri/ “Prima di Uomini e Donne ho avuto un periodo depressivo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA