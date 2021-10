Matteo Ranieri, ex fidanzato Sophie Codegoni/ “Con lui mi sono sentita veramente brutta”

Matteo Ranieri è l’ex fidanzato di Sophie Codegoni, concorrente del Grande Fratello Vip 2021. Un amore televisivo quello nato tra la ex tronista di Uomini e Donne e il suo corteggiatore che alla fine è stato la sua scelta. Un rapporto ‘televisamente’ emozionante quello tra i due, ma una volta usciti dallo studio del dating show di Canale 5 qualcosa si è rotto. Eppure sembrava che tra i due ci fosse una fortissima attrazione fisica con Matteo presissimo dalla bella Sophie. Sta di fatto che, una volta che si sono spente le luci delle telecamere, Matteo si è comportato in maniera completamente differente stando a quanto raccontato dalla ex tronista.

“Farmi passare per quella che non voleva trovare l’amore e voleva fare la fashion blogger no. Erano tante cose… io non sono mai arrivata ad una risposta anche perché conta che quando è venuto a casa mia per lasciarmi è arrivato con l’amico che aveva la macchina accesa, lui è sceso dalla macchina e mi ha detto ‘a me non piaci né esteticamente né caratterialmente, che cosa diciamo ai nostri fan?‘, questo è stato – giuro su mia madre – il modo in cui mi ha lasciato” – ha rivelato Sophie nella casa del GF VIP 6.

Non solo, Sophie Codegoni ha rivelato come l’ex fidanzato Matteo Ranieri non l’abbia sfiorata con un dito. Nessun momento di intimità, nè tantomeno di condivisone tra l’ex tronista di Uomini e Donne e la sua scelta. “Per la prima volta nella mia vita mi sono sentita veramente brutta, perché il tuo fidanzato che si gira dall’altra parte nel letto e non ti dà neanche un bacio, che non sia un bacio fatto per una storia, è tremendo. Noi non abbiamo mai avuto un contatto fisico” – ha confessato la Codegoni nella casa stupendo tutti gli altri coinquilini.

La bella Sophie ha poi fatto una doverosa precisazione in merito al gossip circolato negli ultimi mesi su un possibile flirt prima con Fabrizio Corona e poi con con il calciatore Nicolò Zaniolo: “sono tutti amici. C’è stato un momento in cui mi hanno affibbiato sette fidanzati in una settimana. Quando la realtà è che non ho mai avuto una storia con nessuno dopo Matteo”.



