Sophie Codegoni e Matteo Ranieri si sono lasciati/ “Innamorata a Uomini e Donne ma..”

La storia d’amore tra Sophie Codegoni e Matteo Ranieri è finita. Dopo giorni di indiscrezioni, rumors e domande, l’ex tronista di Uomini e Donne ha confermato la fine della storia nata nello studio del programma di Maria De Filippi. Con un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, Sophie spiega di non essere affatto pentita della scelta fatta e che sceglierebbe nuovamente Matteo pur essendo consapevole di appartenere a due mondi diversi. Le emozioni provate in cinque mesi di conoscenza e che Sophie porterà sempre nel cuore l’avevano, tuttavia, convinta a scegliere Matteo. Nella realtà, tuttavia, quelle diversità sono emerse prepotentemente allontanando la giovane coppia.

“Non gli è piaciuto il mio mondo probabilmente, mi è stato detto che sono stata un po’ pesante, che si sentiva sotto giudizio. Ammetto di essere stata un po’ pesante perché mi arrivavano tanti messaggi e tante foto. Io sono già stata tradita una volta, quindi facevo tante domande. Volevo delle piccole risposte, delle rassicurazioni, ma queste risposte non sono mai arrivate. Non volevo andasse a finire così”, ha spiegato Sophie.

SOPHIE CODEGONI: “MATTEO RANIERI NON MI HA TRADITA”

Tanti episodi, come racconta Sophie Codegoni nel video pubblicato su Instagram, hanno portato alla rottura tra l’ex tronista di Uomini e Donne e Matteo Ranieri. La Codegoni che, se tornasse indietro presenterebbe nuovamente Matteo alla sua famiglia e agli amici, fa sapere che la rottura non è dovuta ad un tradimento. “Matteo non mi ha tradita, assolutamente. Sono stata pesante perché leggevo dei gossip dove si parlava del fatto che lui avesse un’altra, cosa alla quale non ho creduta. Non ci siamo trovati, siamo diversi. A me la diversità piace, mi so adattare a qualsiasi situazione. Ci sono persone che non si sentono a loro agio in tutte le situazioni ma non posso mortificarle per questo. Non ci sono colpe, non è andata”, aggiunge. Infine, svela di essere innamorata di Matteo e di dover metabolizzare il tutto. “Sono uscita dalla trasmissione innamorata e non si supera in due settimane. Non è semplice. Adesso devo riprendermi”, conclude.

