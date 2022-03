Matteo Ranieri, ex fidanzato Sophie Codegoni/ Lei: “mai avuto un contatto fisico”

Matteo Ranieri è l’ex fidanzato di Sophie Codegoni. La storia, nata nel programma Uomini e Donne, è naufragata poco dopo. Come mai? E’ durato quanto un gatto in tangenziale la scelta della bellissima Sophie che durante la sua prima avventura televisiva ha deciso di uscire dal popolare dating show di Maria De Filippi in compagnia di Matteo. Eppure poco dopo la scelta le cose tra i due si sono incrinate a tal punto che si sono lasciati. Se Matteo non hai mai chiaramente raccontato i motivi della fine, la concorrente del Grande Fratello Vip proprio nella casa di Cinecittà ha rivelato delle scottanti verità. ”

“Farmi passare per quella che non voleva trovare l’amore e voleva fare la fashion blogger no. Erano tante cose… io non sono mai arrivata ad una risposta anche perché conta che quando è venuto a casa mia per lasciarmi è arrivato con l’amico che aveva la macchina accesa, lui è sceso dalla macchina e mi ha detto ‘a me non piaci né esteticamente né caratterialmente, che cosa diciamo ai nostri fan?‘, questo è stato – giuro su mia madre – il modo in cui mi ha lasciato” – ha detto Sophie nella casa del GF VIP 6.

Sophie Codegoni: “Matteo Ranieri mi ha fatto sentire veramente brutta”

Non solo, Sophie Codegoni parlando dell’ex fidanzato Matteo Ranieri ha confessato che tra i due non c’è stato alcun momento di intimità né tantomeno di passione.

“Per la prima volta nella mia vita mi sono sentita veramente brutta, perché il tuo fidanzato che si gira dall’altra parte nel letto e non ti dà neanche un bacio, che non sia un bacio fatto per una storia, è tremendo. Noi non abbiamo mai avuto un contatto fisico” – ha detto la Codegoni al Grande Fratello Vip lasciando di sasso gli altri concorrenti. Che dire un “amore” fittizio quello tra i due.

