“Matteo Ranieri? Provavo un’attrazione fisica per lui”/ Ex dama di Uomini e Donne…

Matteo Ranieri corteggiato da un’ex dama del trono over di Uomini e Donne?

Matteo Ranieri è stato uno dei protagonisti della scorsa stagione di Uomini e Donne. Dopo essere stato la scelta di Sophie Codegoni, Matteo è tornato in trasmissione come tronista. Il suo percorso si è concluso con la scelta di Valeria Cardone con cui, però, la storia è terminata dopo poche settimane. Attualmente single, Matteo sta trascorrendo l’estate con la famiglia e gli amici, in particolare con Luca Salatino con cui ha condiviso l’avventura sul trono di Uomini e Donne instaurando con lui un forte legame d’amicizia.

I due stanno trascorrendo qualche giorno insieme a casa di Matteo il quale, durante il suo percorso da tronista, pare abbia conquistato le attenzioni di un’ex dama del trono over di Uomini e Donne. A distanza di tempo, a confessare l’attrazione fisica nei confronti di Matteo è stata proprio lei.

Matteo Ranieri: parla l’ex dama Alessandra Di Giammarco

Alessandra Di Giammarco, ex dama del trono over di Uomini e Donne ha ammesso di aver provato un interesse per Matteo. Il blogger ed esperto di gossip ’esperto di gossip Domenico Monsellato, infatti, ha diffuso il contenuto dell’intervista rilasciata dall’ex dama che, per la prima volta, ha parlato anche dell’attrazione provata nei confronti dell’ex tronista.

“Di Matteo Ranieri ho sempre provato una attrazione fisica, ho detto alla redazione se potevo corteggiarlo, ma la risposta è stata di no perché aveva già iniziato il suo percorso ed io ero troppo grande per lui”, ha spiegato la dama che ha poi cominciato a frequentare un’altra persona provando un’attrazione per Matteo che è venuta meno con il tempo.

