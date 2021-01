MATTEO RANIERI, SEGNALAZIONE SULL’EX FIDANZATA A UOMINI E DONNE/ “Giuro che…”

Sophie Codegoni confessa i propri dubbi a Matteo. “Non sapevo se dirla questa cosa, ma voglio essere sempre coerente con i miei pensieri. Dopo quel no mi sono venuti un sacco di bubbi. Da un po’ di tempo ho la sensazione che tu abbia qualcosa fuori. Non ho detto nulla perché pensavo fossero delle mie sensazioni, ma sui social, a mia madre arrivano messaggi in cui si parla della tua ex. Non penso che voi siate tornati insieme, ma credo che lei ti abbia riscritto”, dice Sophie. “Ti giuro su mia nonna che non è vero. Ho rivisto la madre a maggio perché convivevamo e dovevo restituirle i vestiti. Lei non mi riscriverebbe mai perché è molto orgogliosa”, replica Matteo. Di fronte al giuramento di Matteo, Sophie chiude la questione ammettendo di credere fortemente nelle sue parole (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

SEGNALAZIONE SU MATTEO RANIERI

Segnalazione su Matteo Ranieri e l’ex fidanzata nella nuova puntata di Uomini e Donne. Dopo ver ritrovato l’armonia con Sophie Codegoni chiedendole scusa attraverso una lettera, Matteo torna al centro delle polemiche nell’appuntamento di oggi con il dating show di canale 5. Prima di essere travolto da una dura accusa, Matteo rivivrà la bellissima esterna fatta con Sophie. I due, come fanno sapere le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, si sono visti a Roma. Dopo essersi incontrati sotto l’albergo in cui alloggiava la giovane tronista, i due si sono concessi un giro per la città per fermarsi su un prato dove si baceranno più volte con la mascherina. Sarà un’esterna dolce e romantica che emozionerà non solo i protagonisti, ma anche gli altri protagonisti della trasmissione. Tuttavia, rientrati in studio, Sophie Codegoni svelerà ciò che ha saputo sul suo corteggiatore.

MATTEO RANIERI HA RIVISTO L’EX FIDANZATA?

Nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne, Sophie Codegoni svelerà di aver ricevuto una segnalazione su Matteo secondo la quale avrebbe rivisto la sua ex fidanzata. Matteo negherà tutto e spiegherà di non aver mai più rivisto la sua ex dopo la fine della loro storia. Tuttavia, il corteggiatore spiegherà che, a a causa della convivenza, per restituire alla ex tutti i suoi oggetti, ha consegnato tutto alla madre lo scorso maggio ribadendo, però, di non aver più avuto rapporti con l’ex fidanzata. La spiegazione di Matteo convincerà Sophie? La tronista si fiderà di Matteo o deciderà di continuare a non fidarsi totalmente per paura di ricevere una delusione? Il rapporto tra i due, dunque, continua ad essere messo alla prova.



