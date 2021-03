Matteo Salvini/ “Cartelle fiscali? Si cambia entro aprile. Draghi sui vaccini…”

Approvato il dl Sostegni, il dibattito non si è placato. Finito nel mirino di Enrico Letta, Matteo Salvini è tornato a parlare del dossier cartelle esattoriali nella lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera ed ha confermato che l’obiettivo comune con Mario Draghi è quello di mettere ordine: «L’accordo è che entro aprile, quello del 2021, arrivi una revisione del sistema generale delle riscossioni. Con l’azzeramento di decine di milioni di cartelle».

ENRICO LETTA VS SALVINI: "TENUTO IN OSTAGGIO IL GOVERNO"/ Replica: "Stai sereno"

Matteo Salvini ha rimarcato che c’è un accordo ai massimi livelli sulle cartelle esattoriali, con l’obiettivo di cancellarne il 90%: «Per la prima volta, nel decreto ci sono tre righe che impegnano a una riforma generale di quello che possiamo chiamare il sistema Equitalia: basta con i multati a vita».

MATTEO SALVINI: “CON DRAGHI C’É IL CAMBIAMENTO”

Nel corso della lunga intervista al Corriere, Matteo Salvini si è detto soddisfatto del dl Sostegni, ma ha sottolineato che ci sarà molto da lavorare su alcuni temi. Con Draghi è arrivato il cambiamento, ha messo in risalto il leader della Lega, che ha fatto l’esempio dei vaccini anti-Covid: «Draghi sui vaccini ha detto che con pragmatismo bisogna cercare il coordinamento europeo, ma senza escludere altre strade. E del resto, sempre sui vaccini, abbiamo sentito la stessa Angela Merkel dichiarare che se il coordinamento europeo non funziona, bisogna essere pronti a fare da soli. Che è quello che dico anch’io». Matteo Salvini ha elogiato il discorso del Presidente del Consiglio, citando ad esempio i «soldi sui conti correnti dei cittadini entro aprile», il fondo straordinario per i disabili, ma anche lo stop al canone Rai per i pubblici esercizi ed il lavoro su terme e fiere, «i dimenticati da Giuseppe Conte».

Alessandro Savoi: “Sono tro*e”/ Offese ad Ambrosi e Rossato dopo passaggio Lega-Fdi

LEGGI ANCHE:

Matteo Renzi/ Video: "Chi diceva 'Conte o morte' è andato casa. Su Letta..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA