Matteo Salvini “like” a Selvaggia Roma/ Gesto aizza il gossip: e Francesca Verdini?

Da diverso tempo Matteo Salvini avrebbe manifestato il suo apprezzamento per una giovane donna, Selvaggia Roma, divenuta celebre agli spettatori del piccolo schermo per aver preso parte al programma Temptation Island e, di recente, all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Già qualcuno in passato aveva notato qualche “like” sospetto sotto gli scatti sexy dell’influencer romana, ma adesso, come ribadisce anche Dagospia, il leader leghista avrebbe continuato a manifestare il suo apprezzamento agli scatti social della ragazza.

Il primo “like” di Salvini a Selvaggia Roma risalirebbe allo scorso settembre. La foto in questione vedrebbe l’ex Vippona mentre esce da una piscina. Eppure i più attenti avrebbero notato che i like di Salvini sarebbero ormai diventati una costante sotto i nuovi post social di Selvaggia e sempre più assidui, quasi a voler ribadire un debole da parte del leader leghista per la bellissima influencer.

MATTEO SALVINI ED I “LIKE” A SELVAGGIA ROMA

Da tempo Matteo Salvini è felicemente fidanzato con Francesca Verdini ed intanto il politico è riuscito ad attirare l’attenzione di molti utenti social dopo una serie di like all’ex gieffina Selvaggia Roma. Che sia solo una simpatia o magari un innocente apprezzamento per le forme fisiche della ragazza non ci è dato sapere, fatto sta che sia il sito diretto da Roberto D’Agostino così come molti utenti social, si starebbero domandando se la fidanzata di Salvini sia davvero a conoscenza dei gesti social del compagno. Indubbiamente negli ultimi tempi la partecipazione al reality Grande Fratello Vip ha permesso a Selvaggia di amplificare la sua popolarità sebbene l’esperienza nella spiatissima Casa sia stata particolarmente breve. Fuori dalla dimora di Cinecittà però, a quanto pare la Roma continua a far parlare ancora di sé e complice forse anche il suo caratterino, avrebbe attirato ulteriormente l’attenzione di Salvini, particolarmente colpito dai suoi post social.



