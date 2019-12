Matteo Sereni prosciolto da accusa di abusi sulla figlia di 4 anni/ Era innocente

Matteo Sereni è stato prosciolto dall’accusa di abusi su minori: dopo nove anni ed una condanna del tribunale di Tempio Pausania, il gip Francesca Firrao ha accolto la richiesta del pm ed ha archiviato definitivamente il caso. La vicenda risale al 2011, nel corso della separazione tra l’estremo difensore e la moglie-procuratrice Silvia Cantoro: l’ex coniuge lo accusò di aver molestato sessualmente la figlia – all’epoca aveva 4 anni – e il 44enne di Parma non ha potuto vedere i figli per anni. Come spiega Repubblica, il processo è passato da Tempio Pausania a Sassari, infine a Torino per competenza territoriale: il pubblico ministero Giulia Marchetti ha chiesto l’archiviazione delle accuse per l’ex Sampdoria e Lazio, richiesta accolta dal gip. Scritta dunque la parola fine ad uno dei casi di cronaca più discussi nel corso degli ultimi anni, che ha visto protagonista un noto calciatore come Sereni, definitivamente scagionato da tutte le accuse mosse nei suoi confronti.

MATTEO SERENI PROSCIOLTO: NON ABUSO’ DELLA FIGLIA DI 4 ANNI

Come riportano i colleghi di Repubblica, la giudice ha accolto la tesi degli avvocati Michele Galasso e Giacomo Francini: secondo i difensori dell’ex portiere, i minori «sono stati per lungo tempo e reiteratamente interrogati con modalità inappropriate e potenzialmente suggestive di falsi ricordi dalla moglie separata Silvia Cantoro, dalla suocera Franceschina Mulargia e dai consulenti tecnici in ambito civile e penale». Nell’ordinanza, viene evidenziato inoltre che «quasi tutti i magistrati che si sono occupati della vicenda hanno evidenziato che i minori sono stati in più occasioni sentiti con modalità inappropriate», visto che ai bambini è stato più volte chiesto di ricostruire i fatti «dentro e fuori le aule di giustizia». Può tornare a sorridere, dunque, Matteo Sereni, che lasciò il calcio ad appena 36 anni per potersi concentrare sulla causa per l’affidamento dei figli.

