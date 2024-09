Matteo Vitali, chi è il fidanzato di Siria Pingo: sono stati protagonisti a Temptation Island

Tra i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island troviamo Matteo Vitali e Siria Pingo, che oggi saranno in studio a Verissimo da Silvia Toffanin e coglieranno l’occasione per raccontarsi nel salotto della trasmissione. I due sono usciti insieme dal programma condotto da Filippo Bisciglia, ma non è stato facile ricomporre le crepe che si erano innescate nella loro relazione, che per fortuna non erano definitive ma hanno fatto traballare e non poco la loro relazione. Matteo Vitali, poco dopo il termine di Temptation Island, aveva aggiornato i fan, svelando che le cose avrebbero potuto prendere anche una direzione diversa: “Cosa sarebbe successo senza l’aiuto di Temptation Island 2024? Può darsi che sarebbe potuta finire in modo diverso” ha detto qualche settimana fa il fidanzato di Siria Pingo che aveva manifestato ancora più dubbi rispetto al ragazzo.

Per fortuna la situazione post Temptation Island si è raddrizzata dopo la fine della trasmissione, con Matteo Vitali che ha ammesso allo stesso tempo come la situazione sia rientrata e oggi i due siano certamente felici.

Matteo Vitali felice con Siria Pingo: “Ci amiamo più di prima”

L’amore vince sempre su tutto, ed è una frase che i due protagonisti di Temptation Island 2024 possono prendere tranquillamente in prestito ripensando all’avventura nel programma di Filippo Bisciglia. Matteo Vitali e Siria Pingo oggi sono più felici che mai e la cura sarda ha portato i frutti tanto sperati, in una relazione che sembrava essersi incrinata dopo la grande perdita di peso della ragazza, che pareva orientata a vivere nuove esperienze, ancora più del fidanzato: “Con lei adesso va molto bene; ci amiamo più di prima e siamo più affiatati di prima”.

E chissà che l’esempio positivo di Matteo Vitali e Siria Pingo non possa essere d’aiuto anche per i nuovi concorrenti di Temptation Island, nell’edizione in partenza la prossima settimana.