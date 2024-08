Sono stati forse tra le coppie più seguite e appassionanti di questa edizione di Temptation Island 2024: stiamo parlando di Siria Pingo e Matteo Vitali. I dubbi sulla possibile convivenza, i dissidi reciproci; fattori che hanno spinto i due fidanzati a cimentarsi con il format di Canale 5 a tema sentimentale che, in alcuni momenti, è sembrato poter segnare la fine della loro storia.

A dispetto delle prime impressioni, la liaison è oggi più florida che mai: Siria Pingo e Matteo Vitali stanno ancora insieme dopo il falò di confronto a Temptation Island 2024, tra i più emozionanti di questa edizione. Le lacrime del ragazzo hanno fatto breccia nel cuore della fidanzata che, senza particolari indugi, ha deciso di proseguire il suo percorso di vita insieme al ‘suo’ Matteo. Un amore quanto mai florido come testimoniato dalle parole di Matteo Vitali sui social.

Siria Pingo e Matteo Vitali più innamorati che mai dopo Temptation Island 2024: “Ancora più affiatati…”

“Cosa sarebbe successo senza l’aiuto di Temptation Island 2024? Può darsi che sarebbe potuta finire in modo diverso”, questa una delle dichiarazioni di Matteo Vitali – come riporta Leggo – sui social attraverso il box domande per interagire con i fan. Il ragazzo ha dunque confermato come l’esperienza nel reality sia stata fondamentale per ritrovare la giusta intesa con la fidanzata Siria Pingo.

Dopo Temptation Island 2024, Siria Pingo e Matteo Vitali non solo stanno ancora insieme ma, stando alle parole del ragazzo, forse sono più innamorati di prima. “Con lei adesso va molto bene; ci amiamo più di prima e siamo più affiatati di prima”. Il futuro per la coppia dopo l’esperienza nel reality appare dunque quanto mai roseo e – come racconta Leggo – li attende a breve una vacanza ad Amsterdam e per l’autunno un corso di tango.

