DIRETTA OLIMPIADI LIVE PARIGI 2024: MOLTA ATLETICA

Siamo arrivati ad un altro giorno della diretta live Olimpiadi Parigi 2024, dalla capitale francese oggi usciranno molte medaglie e si partirà subito con Tamberi alle 10 nella finale del salto in alto ed insieme a lui ci sarà Sottile. Prima dell’atletica però alle 9,50 partiranno i tuffi e sarà il turno di Marsaglia a rappresentare l’Italia. L’atletica rimarrà preponderante in questa giornata visto che alle 18,15 sarà anche il turno di Molinarolo e Bruni.

Alle 18,20 invece si assegneranno le medaglie per il ciclismo su strada, si parla di competizione a squadre e l’Italia se la giocherà contro la Danimarca per accedere alla finale, le sensazioni sono positive. Sempre parlando di Atletica sarà il turno poi alle 19,15 per Dellavalle nelle qualificazioni del salto triplo.

DIRETTA LIVE OLIMPIADI PARIGI 2024: IL PROGRAMMA

Passando invece al programma generale della diretta live Olimpiadi Parigi 2024, iniziamo subito con il dire che si partirà in prima mattinata con il Taekwondo, si assegneranno le medaglie per gli uomini e anche per le donne che però oggi partiranno dagli ottavi per poi concludere la disciplina intorno alle 12. Sempre in tema arti marziali avremo i ripescaggi nella lotta greco romana sia per gli uomini che per le donne.

Tra gli sport al loro esordio ci sarà anche lo skateboard, con le qualificazioni che partiranno in mattinata per poi alle 18 passare alle finali, un italiano a rappresentarci anche se le quotazioni sono molto basse. Alle 18,15 invece partirà l’Italia nel nuoto artistico a squadre.

