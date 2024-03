MATTHEW, CHI E’ IL FIDANZATO DI MEW DI AMICI 2024/ L’annuncio di lei a Verissimo: “Andiamo a vivere insieme”

Mew e il fidanzato Matthew, l’annuncio a Verissimo: “Andiamo a vivere insieme”

Ospite oggi a Verissimo dopo il brutto momento che ha attraversato e, in parte, sta attraversando ancora adesso anche se sta meglio, nella puntata di oggi di Verissimo, Mew ha parlato della sua storia d’amore con Matthew, anche lui allievo di Amici di Maria De Filippi 2024 che per seguirla ha abbandonato anche lui il talent di Canale5. Valentina Turchetto, questo il nome all’anagrafe della cantautrice, sulla sua storia d’amore ha confessato: “È strano da dire ma è stato un amore a prima vista. Io non credo di trovare una persona così affine a me e invece in lui ho trovato tutto quello che mi mancava. Dentro la casa ci siamo aiutati a vicenda ed io di lui adesso non posso farne a meno.”

Mew e l'addio ad Amici 2024: "Non riuscivo più a mangiare, non avevo mai fame"/ "Dispiaciuta ma mi ero persa"

Mew su Matthew ha aggiunto a Verissimo: “Io non volevo che lui abbandonasse il percorso ma anche lui si sentiva un po’ oppresso e per questo ha deciso di venire con me. Sono molto contenta di aver cominciato la mia vita con lui adesso stiamo insieme, andiamo a vivere insieme e sono molto contenta di come stanno andando le cose. Le cose che mi stanno dando una gioia immensa sono la musica ed andare a vivere con lui.” (Agg. di Liliana Morreale)

Amici 2024, Lorenzo Ferroni: infortunio prima del Serale per il ballerino/ Cos'è successo alle prove

Mew e Matthew stanno ancora insieme dopo Amici 2024: il gesto in studio

Prima compagni d’avventura, poi grandi amici, infine fidanzati: Mew e Matthew si sono conosciuti nella scuola di Amici 2024 e non si sono più separati. Chi ha seguito il loro percorso nella scuola di Canale 5 sa che entrambi hanno abbandonato il programma a poche settimane dal serale. Si è a lungo parlato delle motivazioni di questo ritiro, ma la verità è venuta a galla solo quando Mew ha parlato dei suoi problemi di depressione.

Se la cantante ha deciso di abbandonare la scuola di Amici 23 per problemi personali, Matthew ha deciso di seguirla e starle vicino anche fuori dalla scuola. Da allora in molti si chiedono se Mew e Matthew siano ancora fidanzati, e la risposta a tale quesito è arrivata nel corso dell’ospitata di Mew nel pomeridiano di Amici di domenica scorsa.

Amici 23: Laura Valente torna giudice e commuove/ Il ricordo del compianto papà di Angelina, Pino Mango

Matthew e le parola a Mew dopo il suo ritorno ad Amici 2024

In studio, Maria De Filippi ha infatti chiesto a Mew come stesse il suo fidanzato, quindi Matthew; lei ha ammesso che tutto va bene, confermando dunque che la loro storia d’amore prosegue a gonfie vele. D’altronde a dimostrazione di ciò è arrivata una foto poi pubblicata da Mew qualche ora dopo la puntata di Amici 2024 che l’ha vista ospite. La cantante, che da poco ha pubblicato il suo nuovo singolo ‘Posatenebre’, ha postato lo screenshot di una conversazione avuta proprio con Matthew, in cui quest’ultimo si diceva emozionato per la sua esibizione su Canale 5, complimentandosi per la sua bravura. Un’ulteriore conferma del fatto che Mew e Matthew stanno ancora insieme e sono innamoratissimi. I fan ora hanno una richiesta per la coppia: un brano che li veda duettare fianco a fianco. Chissà che i due ex allievi di Amici non esaudiscano questo desiderio molto presto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA