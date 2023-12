“Matthew Perry morto per gli effetti della ketamina”/ Il coroner: “Annegamento fattore secondario”

La star di Friends, Matthew Perry, è morto a seguito degli effetti della ketamina, e l’annegamento è solamente “un fattore secondario”. Questi i risultati dell’autopsia, comunicati dal coroner di Los Angeles, come si legge sulla BBC, che classifica il decesso dell’attore americano come “un incidente”. “Il Dme (Department of Medical Examiner) ha stabilito che la causa della morte dell’attore 54enne è dovuta agli effetti” dell’anestetico, le parole del medico legale.

I fattori che hanno contribuito alla morte, oltre al sopracitato annegamento, sono stati la malattia coronarica e gli effetti della buprenorfina, che viene usata per trattare il disturbo da uso di oppioidi. Raffi Djabourian, il coroner che ha eseguito l’esame autoptico, specifica a riguardo: “Agli alti livelli di ketamina riscontrati nei campioni di sangue post mortem, i principali effetti letali sarebbero dovuti sia all’iperstimolazione cardiovascolare che alla depressione respiratoria”. E ancora: “L’annegamento contribuisce a causa della probabilità di immersione in piscina mentre perdeva conoscenza; la malattia coronarica contribuisce a causa dell’esacerbazione degli effetti miocardici indotti dalla ketamina sul cuore”.

MATTHEW PERRY SOFFRIVA DI ANSIA E DEPRESSIONE

Matthew Perry, da tutti conosciuto come Chandler Bing nella serie tv americana dei record durata 10 anni, dal 1994 al 2004, è stato trovato privo di sensi il 28 ottobre scorso alle ore 16:00 presso la vasca idromassaggio della sua villa situata a Pacific Palisades, distretto di Los Angeles, nei pressi di Malibù. A chiamare i soccorsi era stato il suo agente ma quando gli uomini del 911 erano giunti sul luogo segnalato non avevano potuto fare altro che constatare il decesso dello stesso attore americano di anni 54.

La ketamina, approvata nel 2019 dall’agenzia nazionale del farmaco, è un anestetico molto potente che viene prescritto dai medici americani per trattare depressione o ansia, due problemi di cui lo stesso Matthew Perry soffriva da tempo, come ricorda RaiNews, assieme all’abuso di sostanze e di alcol.

