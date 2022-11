Matthias, chi è il fratello di Giaele De Donà: sorpresa speciale al GF Vip 2022?/ Dopo la crisi…

Matthias, il fratello di Giaele De Donà entra al Grande Fratello Vip 2022 per rincuorare la sorella?

Per Giaele De Donà è in arrivo una sorpresa speciale. La sedicesima puntata del Grande Fratello vip 2022 porterà amore ed emozioni a Giaele che, questa sera, riceverà una sorpresa davvero inaspettata e bellissima. Dopo aver ricevuto il videomessaggio del fratellino più piccolo, Giaele, questa sera, potrebbe incontrare anche il fratello 19enne che l’ha raggiunta negli Stati Uniti per trascorrere qualche settimana con lei. Legatissima alla famiglia, Giaele, all’interno della casa di cinecittà, sta facendo fatica a raccontarsi a 360 gradi. Giaele De Donà, infatti, si è limitata a parlare della malattia della mamma svelando, inoltre, di essere molto legata al padre e ai fratelli.

Nella casa, così, per lei, questa sera potrebbe arrivare Matthias, il fratello 19enne a cui è legatissima e che potrebbe rassicurarla anche sul futuro del suo matrimonio con il marito Bradford Beck che le ha fatto recapitare una lettera ammettendo di non aver gradito alcuni suoi atteggiamenti.

Giaele De Donà, le parole del fratello Matthias sul matrimonio con Bradford Beck

Matthias De Donà, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage, ha parlato della sorella Giaele e del suo matrimonio con l’imprenditore americano Bradford Beck. “Lo sento ogni giorno e gli riporto ogni dettaglio. Sicuramente è infastidito dalle attenzioni dei media sul suo conto, ma era inevitabile e questo lo sa. Ciò che proprio non gli è piaciuto è stato l’attacco di Carolina Marconi, quando ha detto che Giaele sta con lui solo per i soldi e che così facendo lo fa soffrire…”, ha raccontato Matthias.

Il fratello di Giaele, inoltre, ha svelato anche alcuni dettagli del carattere della sorella svelando quanto soffra per il giudizio delle persone. “Giaele teme molto il giudizio delle persone, la loro mentalità, ha paura che questo possa compromettere la sua carriera in futuro. Io non sono per niente d’accordo“, ha aggiunto Matthias a Fanpage. Sarà davvero lui la sorpresa che ricevere Giaele questa sera?

Matthias De Donà, chi è il fratello di Giaele De Donà?

Matthias De Donà ha 19 anni, è nato a settembre e, prima della nascita del fratello più piccolo, era il cucciolo di casa. Nella vita lavora come blogger e, come rivela lui stesso attraverso la biografia del suo profilo Instagram, è una persona a cui “piace tanto dormire” ed essere “sempre in ritardo”. Molto presente nella vita della sorella, mentre Giaele è nella casa del Grande Fratello Vip 2022, sta rilasciando diverse interviste per far conoscere al pubblico chi è davvero Giaele mantenendo un rapporto diretto con il cognato Brad che sente tutti i giorni rassicurandolo sugli atteggiamenti della sorella che, stando alle sue parole, è entrata nella casa di cinecittà temendo il giudizio della gente sul suo stile di vita.

